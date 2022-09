Susijengi kohtaa Kroatian sunnuntain neljännesvälierässä

Koripallon Suomen maajoukkue kohtaa sunnuntain EM-neljännesvälierässä Kroatian, kertoo Koripalloliitto. Torstaina illalla Berliiniin saapunut Susijengi sijoittui Prahan D-lohkossa toiseksi ja Kroatia Milanon C-lohkossa kolmanneksi.

– Kroatia on mielenkiintoinen vastustaja paitsi siksi, että olemme pelanneet tuoreeltaan heitä vastaan kaksi ottelua MM-karsinnoissa, mutta myös siksi, että he ovat karsintojen jälkeen vahvistuneet kolmella korkean tason pelaajalla eli Krunoslav Simonilla, Jaleen Smithillä ja Dario Saricilla, Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi kommentoi tiedotteessa.

Kroatia voitti alkulohkossaan Britannian 86–65, Viron 73–70 ja Ukrainan 90–85, mutta hävisi Kreikalle 85–89 ja Italialle 76–81.

– Tuoreessa muistissa on, että keskikesällä Kroatia hyökkäsi sisäpelin kautta paljon, ja siihen on löydettävä ratkaisuja, jonka lisäksi tarkoitus on päästä juoksuttamaan heitä kuten muitakin vastustajiamme. Olennaisinta on kuitenkin keskittyä omaan tekemiseen ja saada oma peli rullaamaan. Kaikki ovat odottaneet, että pääsisimme pelaamaan näitä pelejä, päävalmentaja jatkoi.

Sunnuntain ottelu pelataan iltapäivällä kello 14:45 paikallista aikaa Berliinin Mercedes-Benz Arenalla, eli Suomen aikaa 15:45. Ottelun voittaja kohtaa puolivälierässä Espanja–Liettua-neljännesvälieräparin voittajan.

Neljännesvälierien muissa otteluissa Saksa kohtaa Montenegron, Kreikka Tshekin, Espanja Liettuan, Slovenia Belgian, Ukraina Puolan, Turkki Ranskan ja Serbia Italian.