Susijengin alkulohkosijoitus ratkeaa tänään – vastassa voitoton Hollanti

Suomen koripallomaajoukkue pelaa tänään EM-kisojen viimeisen alkulohko-ottelunsa Prahassa. Suomi kohtaa kaikki ottelunsa hävinneen Hollannin kello 15 alkavassa ottelussa.

Suomen sijoitus alkulohkossa ja vastustaja sunnuntaina Berliinissä pelattavassa pudotusottelussa ratkeavat tämän päivän otteluiden perusteella. Suomen pudotuspelivastustaja tulee C-alkulohkosta, josta jatkoon menevät Kreikka, Ukraina, Italia ja Kroatia.

Hollannin tämän kesän tappiosarja on kahdentoista ottelun mittainen, mutta Suomen apuvalmentajan Hanno Möttölän mukaan se antaa väärän kuvan joukkueen iskukyvystä.

– He pelaavat erilaista koripalloa kuin mikään muu joukkue tässä lohkossa. Heillä on jatkuvasti kentällä kolmen takamiehen viisikko, jotka ovat kaikki pallonkäsittelijöitä. He pelaavat kovalla energialla ja aalloittain: he saattavat viedä pariminuuttisen 15–2, jonka jälkeen seuraavan viiden minuutin aikana he eivät saa heittoakaan sisään, Möttölä sanoi.

Hollannin eturivi on erittäin pitkä. Saksan liigan Frankfurtissa pelaava Matt Haarms on 221-senttinen ja Syracusen yliopistossa viimeisen kautensa aloittava Jesse Edwards 211 senttiä.

– Edwards on maailmanluokan urheilija, joka viimeistelee korin läheisyydessä ja torjuu heittoja, Möttölä kertoi.