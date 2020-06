Suunnistajien kausi alkaa olla täydessä vauhdissa – koronapeikko eksyi metsään

Hämeenlinnan seudun suunnistusseurat ovat onnistuneet eksyttämään hyvin koronapeikon. Kuntosuunnistuksen ystäville on ollut tarjontaa jopa aiempia vuosia enemmän hyvän vastaanoton saaneilla omatoimirasteilla. Hieman soveltaen näyttää myös seurojen juniori- ja valmennustyökin käynnistyneen melko hyvin tänä kesänä.

Hämeenlinnan Suunnistajien, Hämeenlinnan Tarmon, Hauhon Sisun, Turengin Sarastuksen, Kalvolan Keihään ja Lammin Säkiän kilpasuunnistajat ovat päässeet myös jo kilparasteille. Tuhansia suunnistajia keräävät rastiviikot on tältä kesältä peruttu, mutta pienempiä kansallisia kisoja järjestetään jo tiiviiseen tahtiin.

Tarmon suunnistajien värit ovat hyvin edustettuina muun muassa lauantaina Karjaalla suunnistettavissa kisoissa. Alle 500 suunnistajankin tapahtumissa päästään hyvin kunnon kisatunnelmaan.

– Meiltä on lähdössä Karjaalle kymmenisen suunnistajaa. Luvassa on aika isokin tapahtuma, sillä täydet määrät suunnistajia päästetään maastoon sekä aamulla että iltapäivällä, kertoo Tarmon suunnistusjaoston puheenjohtaja Jari Järvinen.

Taitoharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen

Kilpasuunnistajat ovat valmistautuneet kisakauteen muun muassa seurojen yhteisissä taitoharjoituksissa. Kevätkaudella oli kuusi omatoimista reittiä eri harjoitusteemoilla, ja kesätauon jälkeen jatketaan viidellä harjoituksella.

Taitoharjoituksissa ovat mukana myös usean seuran juniorit. Suurinta junioreiden ryhmää Hämeenlinnan seudulla pyörittävän Hämeenlinnan Suunnistajien omat junnuharjoitukset ovat pyörineet kesäkuun 8. päivästä alkaen. 12–14-vuotiaiden TähtiTiimiä vetävä Anu Laine on tyytyväinen myös seurojen kisatarjontaan.

– Hämeenlinnan alueella on saatu pienellä organisaatiolla järjestettyä kisoja pikatahdillakin. Meillä on TähtiTiimissä parisenkymmentä suunnistajaa ja Hippo-suunnistuskoulun (6–11-vuotiaat) puolella on nelisenkymmentä lasta, Laine laskeskelee.

Seuroilla vahvuutensa

Tarmo ja HlS ovat jo vuosia pyörittäneet kuviota, jossa Tarmo vastaa aikuisten suunnistuskoulutuksesta ja HlS on vihkiytynyt enemmän junioritoimintaan.

– Meillä on ollut perinteisesti myös aloittelevien aikuisten suunnistuskoulu. Se järjestetään poikkeuksellisesti tänä kesänä vasta elokuussa, kaavailee Tarmon Järvinen.

Myös Hauhon Sisu on päässyt hyvään vauhtiin metsissä. Seura hyödyntää junioriharjoituksissaan myös omatoimirasteja. Aiempina vuosina järjestettyä suunnistuskoulua ei sen sijaan tänä keväänä ollut.