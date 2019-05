Tahkon Anni Heikkilä vei nuorten kantahämäläislukkarien taiston PesäYsien Fanni Kanervaa vastaan Superpesiksessä

Hyvinkäällä nähtiin naisten superpesisottelussa torstaina 1 111 katsojan edessä kantahämäläisten lukkarien taisto, kun Anni Heikkilä Tahkon lautasen äärellä sai vastaansa Lappeenrannan PesäYsit lukkarinaan Fanni Kanerva .

Ottelu oli ulkopelin juhlaa ja toisen jakson juoksuillaan Tahko otti niukan voiton lukemin 1–0 (0–0, 2–1).

Molemmat lukkarit olivat myös kärkilyönneissä pelin parhaimmistoa (75%) ja saivat joukkueidensa ykköspalkinnon.

– Tiukkaa ulkopeliä molemmilta. Pelin ratkaisi meille toisen jakson kaksi juoksua ja se, että räpylä piti tosi hyvin. Itse pääsin sisäpelissä peliin kiinni ekaa kertaa tällä kaudella. Joukkueena sisäpelimme on tökkinyt eli tehdään itse turhia paloja eikä päästä takasiin pienillä paloilla, jolloin ei saada kuin yksittäisiä yrityksiä eikä ulkokentälle riittävästi painetta, summasi hattulalalainen Heikkilä, joka on arvostettu palkinnolle Tahkon jokaisessa pelissä.

– Ja Fanni pelasi hyvän pelin lautasen äärellä ja vaikeutti kyllä meidän peliä.

Hyvinkää pääsi toisen jakson toisessa vuoroparissa johtoon ja Heikkilä toi voittojuoksun Petra Jokivallin lyönnillä.

Viimeisellä vuorollaan PesäYsit iski kavennuksen, mutta jäi yhteen juoksuun.

– Sisäpelin kannalta oli tahmeaa molemmilta joukkueilta. Ratkaisujuoksun Tahko ansaitsi loistavalla lyönnillä. Vaikka Annin kanssa olemmekin nyt eri puolilla, niin silti on ihana nähdä kun toinen onnistuu. Tolppa pysyi hyvin molemmilla, janakkalalainen Kanerva tuumasi.

Tahkon pelinjohtaja Antti Yli-Saunamäki jakoi lehdistötilaisuudessa lukkarilleen vuolaasti kiitosta.