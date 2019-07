Tämä mies astelee Emil Larmin suuriin saappaisiin – ”Miksi emme voisi pelata HPK:n kanssa jälleen mestaruudesta?”

Hämeenlinnassa on saatu nauttia viime vuosina laadukkaasta maalivahtipelistä. Emil Larmi on ollut viimeiset kolme kautta HPK:n maalin suulla niin hyvä, että myös NHL:ssä kiinnostuttiin Pittsburghiin siirtyvän Larmin palveluksista.

Larmin jälkeen jää kuitenkin suuret saappaat, joita täyttämään HPK palkkasi 22-vuotiaan Joona Voutilaisen , joka pelasi viime kaudella JYPissä 15 liigaottelua torjuntaprosentilla 90,4.

Voutilainen on urallaan palkittu myös A-junioreiden parhaana maalivahtina Jokereissa kaudella 2015-16 ja hänellä on vyöllään nuorisomaaotteluita. Potentiaalia on, mutta ykkösmaalivahdin paikkaa Liigassa ei kuitenkaan vielä Pelicansista tai JYPistä löytynyt.

Hallitsevan Suomen mestarin HPK:n riveistä Voutilainen tulikin tavoittelemaan nyt sitä, mikä Lahdessa ja Jyväskylässä jäi saavuttamatta – ykkösmaalivahdin paikkaa.

– Nyt on sauma näyttää mihin pystyy. Kauteen lähdetään suurin odotuksin, koska tarjolla on iso mahdollisuus. Vaikea sanoa mistä se on aiemmin jäänyt kiinni, ehkä näytöt eivät ole olleet riittävän hyvät koska ne ovat aina valmentajan valintoja. Muutama kausi on mennyt vähän ohi sivusta katsellessa – se ei kuitenkaan huvita enää, Voutilainen sanoo.

– Ensi kauteen ei lähdetä nöyristelemään, vaan ykkösmaalivahdin paikka on selkeänä tavoitteena.

Voutilainen oli Hämeen Sanomien tietojen mukaan HPK:n kiikarissa jo aiemminkin, mutta kaudeksi 2016-17 Kerho päätyi värväämään juuri Larmin.

Peliajasta Voutilaisen kanssa ensi kaudella kamppailevat etunenässä Antti Karjalainen ja Rasmus Reijola .

– HPK:sta on aiemminkin ollut mielenkiintoa, mutta nyt se mahdollisuus konkretisoitui. Koska täällä on mahdollisuus päästä ykkösmaalivahdin paikalle, se houkutti, Voutilainen kertoo.

Myös kokonaisuus houkutti Hämeenlinnaan.

– Valmennus on osoittanut olevansa vakuuttava tekemään hommia – siitä osoituksena erityisesti mestaruus ja se, miten pelaajat ovat kehittyneet täällä.

Kehittymistä tavoittelee myös Voutilainen, jonka lähin työpari valmennustiimissä tulee olemaan maalivahtivalmentaja Juha Lehtola .

– Juhalla on hyviä näkemyksiä siitä, missä minun pitää mennä eteenpäin ja olen jo saanut muutamia hyviä vinkkejä. Uskon, että tulemme saamaan tulosta aikaan, Voutilainen aprikoi.

Vahvuuksikseen uusi HPK-kassari mainitsee liikkumisen, tekniikan ja reagointikyvyn.

Kehittymisalueetkin löytyvät kuin apteekin hyllyltä.

– Kehittymisen varaa on pelinluvullisissa asioissa – tilannevalinnoissa ja torjuntaliikkeissä. Niissä kehittyminen on iso tavoite. Tietyllä tavalla touhottaminen ja vouhottaminen tulisi saada pois ja olisi tehtävä terävämpää työtä maalilla.

Voutilaisen jääkiekkoilijan tarina maalivahdiksi löytyy samasta paikasta mistä niin monen muunkin haaveilevan pikkupojan – ulkojäiltä. Isänsä kanssa pelatessa pikkumieheen heräsi viehätys lajiin.

– Rakkaus jääkiekkoon ei ole siitä kadonnut minnekään.

Tulevaisuuden pitkäjänteisenä tähtäimenä kaksivuotisen sopimuksen HPK:n kanssa tehneellä Voutilaisella löytyy vielä suuremmat areenat.

Ensin täytyy kuitenkin kulkea seuraavat askeleet eteenpäin.

– Jokaisen jääkiekkoilijan tavoite on päästä mahdollisimman pitkälle. NHL on tietysti jokaisen pelaajan haave ja ehkä itsellenikin sellainen kaukainen tavoite. Mutta ensin täytyy mennä pienin askelin kohti seuraavia tavoitteita ja on katsottava mihin sitten riittää. Moni asia ratkeaa näihin seuraaviin kausiin.

Hallitsevana mestarina seuraavaan liigakauteen lähtevällä HPK:lla riittää ensi kaudella kovia haasteita – joista yksi on jääkiekon Mestarien liiga CHL. Voutilaisella on jo CHL:stä muutaman pelin mittainen kokemus viime kaudelta.

Monet katseet kiinnittyvät myös Voutilaiseen, jota valokeila ei kuitenkaan häikäise.

– Muutama pelaaja on joukkueesta vaihtunut ja muutamia on tullut tilalle – kokoonpano on kuitenkin edelleen hyvä. Monella pelaajalla on varmasti halua näyttää ja uskon, että meillä on mahdollisuus pärjätä, Voutilainen pohtii.