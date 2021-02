Tampa Bay Buccaneers vei ylivoimaisesti Super Bowl -mestaruuden viime vuoden voittajilta – Legendaariselle Tom Bradylle seitsemäs mestaruus

Tampa Bay Buccaneers on voittanut amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -mestaruuden kotikentällään. Viime vuoden mestari Kansas City Chiefs taipui lukemin 31–9.

Viime vuonna Buccaneersin riveihin siirtyi kaikkien aikojen parhaimpana pelinrakentajana pidetty Tom Brady. Mestaruus on 43-vuotiaalle Bradylle jos seitsemäs. Hän pelasi Super Bowlissa kymmenettä kertaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Brady on vanhin mies, joka on pelannut Super Bowlissa.

Ennen Buccaneersia Brady pelasi kaksi vuosikymmentä New England Patriotsissa.

Buccaneers on voittanut Super Bowlin viimeksi vuonna 2003. Super Bowl -voitto on tampalaisille toinen.

Ero kasvoi toisella neljänneksellä

Ero Buccaneersin ja Chiefsin välillä alkoi kasvaa toisella neljänneksellä, jonka jälkeen Tampa Bay oli jo 21–6-johtoasemissa. Kolmannella neljänneksellä Tampa Bay kasvatti johtoaan. Viimeisellä jaksolla ei pisteitä tehty.

Tampa Bay on historian ensimmäinen joukkue, joka on pelannut Super Bowl -finaalin kotikentällään.

Chiefsin peliä rakensi 25-vuotias Patrick Mahomes, jota on uumoiltu Bradyn seuraajaksi amerikkalaisen jalkapalloliiga NFL:n pelinrakentajalegendana.

Weeknd loisti väliaikashow’ssa

Super Bowl on Yhdysvaltain urheilukalenterin kohokohta, mutta siinä on kyse paljon muustakin kuin urheilusta.

Yleisössä istui muun maussa koronavirusta vastaan rokotettuja terveydenhuollon työntekijöitä. Heitä katsomossa arvioitiin olevan 7 500.

Finaalissa terveydenhuollon ammattilaisia puhuteltiin sankareina useampaankin otteeseen. Yleisö oli varustautunut maskein. Ihmisiä oli turvavälein noin 22 000.

Ennen ottelun alkua finaalissa esiintyi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisista tuttu runoilija Amanda Gorman. Esityksellään Gorman osoitti kunnioitusta koronaviruspandemian eturintamassa työskenteleville.

Tänä vuonna Super Bowlin klassisen väliaikashow’n tähtenä oli Weeknd eli Abel Tesfaye. Kanadalainen poppari esitti muun muassa osia kappaleista Starboy ja I feel it coming.

Tesfaye on näkyvästi tukenut rasismia vastustavaa Black Lives Matter -liikettä. Hän on lahjoittanut merkittävän summan rahaa amerikkalaisesta jalkapallosta tutun Colin Kaerpenickin aloitteelle, jolla katetaan viime vuonna poliisin käsissä kuolleen mustan George Floydin surmaan liittyviä oikeuskuluja.