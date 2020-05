Tanja Lehtonen jatkaa Steelersissä

Naisten Salibandyliigan B-lohkossa jatkavan Steelers Hämeenlinnan seuraava runkopelaaja on selvillä. Steelersin liigajoukkueessa viime kaudellakin pelannut Tanja Lehtonen kuuluu Teräsnaisiin myös uudella sesongilla.

29-vuotias laitahyökkääjä teki Steelersille viime kauden runkosarjassa pisteet 2+3. Steelers-joukkueenjohdon mukaan hän on vaarallinen rightin puolen pelaaja, joka tuo joukkueeseen vaadittavaa kokemusta ja rutiinia. Lehtonen on joukkuepelaaja, joka ei jätä tilanteita kesken.

Lehtosella on lajitaustaa jalkapallossa, jonka hän jätti kahdeksan vuotta sitten pelatakseen salibandyä. Neljännen kautensa Steelersissä aloittava Lehtonen pelasi aiemman uransa 2. ja 1. divisioonissa RSS Panthersin riveissä.