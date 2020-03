Tarmon nuorilla omatoiminen kevät – Yleisurheilujaoston toiminta keskeytyi kesken harjoituskauden

Yleisurheilu on perinteisesti sitkeiden puurtajien yksilölaji. Sitä se on tänä keväänä entistä enemmän maailmaa koettelevan koronaviruksen takia.Hämeenlinnan Tarmolle poikkeukselliset olot ovat aiheuttaneet sen, että kaikkien ryhmien harjoitukset on keskeytetty, mutta...