Tatli iskee Olavinlinnassa Nicaraguan Cobraa vastaan elokuussa

Nyrkkeilijä Edis Tatli palaa elokuussa ammattilaiskehään Olavinlinnassa järjestettävässä ottelussa, jossa häntä vastaan asettuu Nicaraguan Berman Sanchez. Lempinimellä La Cobra tunnettu Sanchez on kokenut nyrkkeilijä, joka on Tatlin tiedotteen mukaan mitellyt useiden kevyiden sarjojen huippunimien kanssa. – Berman Sanchez on sitkeä, eteläamerikkalaisen tyylin nyrkkeilijä, joka antaa Edikselle varman haasteen tämän paluuottelussa. Miehen ottelulistalta löytyy mukavia nimimiehiä,…