Team Hattula kannusti kuntalaisia ensin kävelemään ja nyt pyöräilemään

Hattulan kunnan liikuntatoimen vuoden alussa alkanut Team Hattula -kampanja sai koronaviruspandemiasta vain uutta pontta.

Alunperin hankkeen tarkoituksena oli tuoda kunnan liikuntapaikkoja yleisön tietoon ja antaa lajivinkkejä harrastamiseen osana maanlaajuista videoprojektia. Keväällä Team Hattula polkaisi pystyyn Askel-kävelykampanjan ja vastaavan pyöräilyhaasteen.

Viime sunnuntaina päättyneessä Askel-kampanjassa 88 hattulalaista keräsi yhteensä kolmea vaille 40,5 miljoonaa askelta virtuaalisessa seurannassa. Joukkueittain toteutetussa haasteessa kaikenikäiset osallistujat keräsivät kuuden viikon aikana päivässä keskimäärin vajaat 11 000 askelta.

Toukokuun alusta käynnistyi Hattulan Pyöräily-kampanja, jossa periaate on sama. Kuun loppuun asti auki olevassa kampanjassa kerätään pyöräilykilometrejä. Muukin liikunta on muutettavissa kilometreiksi asteikolla, jossa tunti reipasta liikuntaa vastaa 15 ja kevyt liikunta 10 kilometriä pyöräilyä.

Team Hattula suunnitteli keväälle kävelytapahtumaa, mutta Askel- ja Pyöräily-kampanjat käynnistettiin varsinaisesti aktivoimaan kuntalaisia koronavirusrajoitusten keskellä.

– Meillä oli samantapainen kävelykampanja ensimmäistä kertaa vuosikymmenen vaihteessa, mutta tämä pyöräilykampanja on ensimmäinen laatuaan. Pyöräilytapahtumaa (Kunto Kuntalainen) olemme järjestäneet vuosikausia, mutta kun se ei ollut nyt mahdollista, päädyimme tällaiseen kampanjaan, Hattulan liikunta- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Jari Salmela selvittää.

– Hattulan mittakaavassa on ihan hyvin ihmisiä lähtenyt mukaan. Kävelykampanjasta oma kokemukseni oli, että se koukutti jättämään auton vähän kauemmas, jotta sain lisää askelia. Siinä oli vähän ryhmäpainettakin.

Vauhdikkaasti alkanut, 99 polkijaa toistaiseksi kerännyt pyöräilykampanja on sikäli looginen ponnistus hattulalaisilta, että Hattula valittiin viime vuonna vuoden pyöräilykunnaksi Suomessa. Kunnassa toimivat alan yritykset Hatunen ja Parolan Pyörähuolto lähtivät kampanjaan mukaan palkintojen tarjoajiksi.

– Valinta vuoden pyöräilykunnaksi oli osasyy järjestää pyöräilykampanja nyt. Meillä on selvästi pyöräilymyönteisiä kuntalaisia, Salmela havainnoi.

Hattulan liikuntapuitteet alkavat palata ennalleen tuotapikaa, sillä ulkoliikuntapaikat, kuten jalkapallokentät, aukeavat paikkakunnalla jälleen torstaina ja sisäliikuntapaikat, kuten kuntosalit ja Juteinikeskus, kesäkuun 1. päivä. Molemmissa päivämäärissä Hattula noudattaa valtioneuvoston ohjeistusta.

Team Hattula tulee jatkamaan Elixir-tuotantoyhtiön kanssa tekemäänsä urheilumahdollisuuksien esittelyä, mutta seuraavaa kampanjaa kävelyn ja pyöräilyn jatkeeksi Salmela ei vielä lupaa.

Pyöräilyn ohella hattulalaisten vahvana urheilumuotona on jo esiintynyt golf täysin erilaisine variaatioineen. Team Hattula haluaa korostaa paikkakuntaa myös frisbee- ja multigolf-kuntana.

Liitokiekkoa voi Hattulassa heitellä golf-koreihin kolmella eri radalla, ja kunnasta löytyy myös kolme multigolf-rataa. Multigolf on ratakonsepti, jolla voi pelata yhtä aikaa frisbee-, jalkapallo- ja puistogolfia.

– Se on oikeastaan se syy, minkä takia Hattula on tässä Elixirin videohankkeessa mukana. Meillä on enemmän multigolf-ratoja kuin muissa Suomen kunnissa, Salmela kertoo.

Lisäksi Hattula järjestää käynnissä olevalla kesäkaudella Hämeenlinnan kaupungin ja Hauhon Sisun kanssa StreetO-katusuunnistusta.