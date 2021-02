Hämeenlinna on viikonloppuna kotimaisen arvokisan näyttämönä, kun Team Like järjestää varustevoimanoston SM-kisat. Kaksipäiväisissä kisoissa on panostettu turvallisuuteen. Lauantaina nostavat M40–M70-sarjat ja sunnuntaina kaikki naisten sarjat sekä miesten yleiset sarjat ja M18- ja M20-sarjat. Mukaan on ilmoittautunut yhteensä 73 nostajaa. Monen muun lajin tavoin voimanostokisoja on jouduttu siirtämään ja perumaan. Team Liken piti joulukuussa isännöidä varustepenkkipunnerruksen…

