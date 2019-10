Teräksinen puolustus kesti Nakkisormien yritykset – Kokoonpanon säätäminen helpottui hieman

Steelers Hämeenlinnan naisten liigajoukkue avasi voittotilinsä Salibandyliigan B-lohkossa lauantaina myös kotisalissaan. Lappeenrantalainen NST, alkuperäiseltä nimeltään Nakkisormet, menetti Teräsnaisille liigan alemman lohkon viidennen sijan hetkeksi, kun kotijoukkue voitti Elenia-areenassa 3–1 (1–1, 1–0, 1–0).

Maalijuhlia ei lauantaina vietetty, mutta Steelers hallitsi ottelua vakaasti pallolla ja ilman sitä. Päävalmentaja Jari Salo oli tyytyväinen etenkin puolustuspeliin sen jälkeen, kun aiemmissa otteluissa omiin oli mennyt kahdesti yhdeksän ja kerran viisi maalia.

– Se meni kyllä käsikirjoituksen mukaan. Saimme pelissä näkymään asioita, joita harjoittelimme viikolla. Aiemmissa peleissä on soinut paljon omissa omista virheistä. Nyt karsimme ne pois, Salo myhäili.

– Kyllähän pelaaminen lähtee tiiviistä puolustamisesta, mutta pyrimme myös aktiiviseen pallolliseen peliin, jota tänään näkyi muutaman kerran. Maaleja me osaamme tehdä. Kyse on vain ollut siitä, että saamme peräpään tiiviiksi, ja tänään se oli.

Ensimmäisen maalin teki kuitenkin vierasjoukkue, kun Liisa Laapio iski jo 3.14 minuutin kohdalla. Alisa Mäkelä toi Heli Haapalahden syötöstä Steelersin tasoihin ajassa 11.20, ja tämän jälkeen kotijoukkue hallitsi ottelua.

Mari Seppänen vei Steelersin johtoon toisen erän alussa Lotta Purhosen esityöstä, mutta seuraavaa maalia saatiin odottaa puoli tuntia peliaikaa. Hetta Latvala laukoi terävästi Seppäsen syötöstä helpottavan 3–1-osuman ajassa 51.16.

Kolmannessa erässä NST ei juuri päässyt edes palloa hallitessaan käynnistelemään kiriä, vaan se sai erässä aikaan vain yhden laukauksen kohti maalia.

Kauden kolmosmaalivahtina aloittanut Ida Raustola sai tililleen voiton yhdeksällä torjunnalla. Miia Maaraselle NST-maalilla tuli 15 torjuntaa.

Steelersiä auttoi myös pitkän sairaslistan lyheneminen yhdellä pelaajalla, kun Anika Holopainen palasi naisvahvuuteen. Holopainen pääsi yrittämään rangaistuslaukausta toisessa erässä, mutta Maaranen vesitti yrityksen.

– On tässä jouduttu kokoonpanoa kikkailemaan. Meillä on kolme pitkäaikaisloukkaantumista ( Saimi Lehto , Emma Kankainen ja maalivahti Viivi Laine ), ja maanantaina joudumme taas säätämään, kun A-nuorillakin on peli. Eihän se ideaalitilanne ole, että joudumme muuttamaan kenttiä jatkuvasti, mutta tänään kaikki ketjut toimivat, Salo totesi.

Steelers kohtaa seuraavassa liigaottelussaan ensi lauantaina Pirkkalan Pirkat, joka on Steelersin kanssa kuudessa pisteessä.

Seuraava kotiottelu on kuitenkin jo maanantaina, kun Nummikeskuksessa vierailee Suomen cupin neljännesvälierässä Naisten liiga B:n kärkijoukkue FBC Loisto. Turkulaiset voittivat Steelersin jo alkulohkossa 9–2.