Teräsnaisille täystyrmäys uuden vuoden aluksi – "Pitää parantaa pari–kolmesataa prosenttia"

Naisten Salibandyliigan lohko B:ssä pudotuspelipaikasta kamppaileva Pirkkalan Pirkat oli hyytävä vieras perjantaina Nummikeskuksessa. Sarjassa toiseksi noussut Pirkat latoi uuden vuoden avauskierroksella 9–0 (4–0, 3–0, 2–0) -voittolukemat.

Pirkkalaiset karkasivat jo avauserässä ykkösketjunsa johdolla. Reilussa puolessa tunnissa taululla seisoi 0–6, ja pisteiden kohtalo oli taputeltu.

Lohkon pistepörssin kolmonen Pinja Myllymäki herkutteli hattutempun ja syöttöpisteen, 16-vuotias naisten MM-pelaaja Suvi Hämäläinen päinvastaiset pisteet 1+3. Hämäläisellä oli varaa myös hukata toinen vieraiden kahdesta rangaistuslaukauksesta.

Mirka Hakkola torjui Steelersin maalilla kahdessa ensimmäisessä erässä 15 laukausta. Tämän jälkeen maalille astelleelle Netta Zeitzille tuli kaksi torjuntaa liigadebyytissään.

Steelersillä oli ottelussa täydet kolme kentällistä, mutta Petra Aallosen peli jäi kesken avauserässä takareiden kipuiltua.

Steelersin päävalmentaja Jari Salo antoi ymmärtää, että enemmänkin olisi tehnyt mieli sanoa ottelun jälkeen, mutta päätyi maltillisiin kommentteihin ”jotta seuraavilta valmentajapotkuilta vältytään”.

Salon mukaan peliesitys oli kuitenkin sen verran huono, ettei johtopäätöksiä lohkon keskikastin ja kärkiryhmän välillä kannata tehdä perjantain perusteella. Joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen Pirkat voitti 4–2.

– Vastustaja oli kaikessa tänään parempi. Emme olleet sarjatason edellyttämällä tasolla kahdessa erässä. Kolmannessa olimme hyviä, mutta helppohan se on pelata, kun on 0–7 tappiolla. Hallitsimme sitä ensimmäistä peliä Pirkkalassa, mutta peliin valmistautuminen ei nyt onnistunut, Salo tyytyi muotoilemaan.

Vastustajalle Steelers-leiristä herui tunnustusta. Salon mielestä Hämäläinen ei ole erottunut turhaan.

– Se tyttö ainakin osaa ottaa pallon haltuun ja syöttää. Hän on salibandypelaajaksi aika sopiva paketti: isokokoinen, nopea ja hyvä laukomaankin. Pirkoilla on muutenkin yksi sarjan parhaista kentällisistä. Tänään me tosin teimme maalinteon heille helpoksi, Salo sanoi.

Sunnuntaina Nummelle saapuu ÅIF, joka on Steelersin kanssa tasapisteissä kamppailemassa suorasta säilymisestä liigassa.