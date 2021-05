Terhi Pollari vaihtaa Hämeenlinnan Hiihtoseurasta Ski Jyväskylään

Maastohiihtäjä Terhi Pollari vaihtaa ensi kaudelle Hämeenlinnan Hiihtoseurasta Ski Jyväskylän riveihin.– Nyt tuntui luontevalta siirtyä kotikaupungin seuraan. Täällä on panostettu seuratoimintaan ja junioreihin. Se osaltaan motivoi, että pääsee sparraamaan nuoria, 37-vuotias jyväskyläläinen kertoo.– Samalla tulee sosiaalista kulmaa, kun pääsen viikkoharjoituksiin mukaan. Monenlaista roolia on tarjolla.Pollari on ollut mukana myös pitkien matkojen Ski Classics-sarjassa, mutta sen…