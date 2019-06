Tiedätkö mitä on vikellys? – “Tässä saa ilmaista itseään”

Kanta-Hämeen Ratsastajien vikellyskolmikko Annika Kaivola , Ellen Kukkasniemi ja Iira Vesterinen suuntaavat juhannuksen jälkeen Etelä-Ruotsiin kansainvälisiin CVI Flyinge –vikellyskilpailuihin.

Vikellys on akrobatiaa hevosen selässä. Vikeltäjät hyppäävät vauhdissa hevosen selkään ja tekevät siellä erilaisia voimisteluliikkeitä. Laji vaatii paljon rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta.

– Vikellyksessä saa ilmaista itseään paljon enemmän kuin ratsastuksessa. Toivon pääseväni pitkälle lajissa ja haluan nauttia joka hetkestä, sanoi Ellen Kukkasniemi, 12.

Lasten sarjassa Kukkasniemen ohella kilpaileva Iira Vesterinen, 12, aloitti vikellyksen harrastamisen jo kuusivuotiaana.

– Tässä liikkeet ovat voimistelumaisia eikä istuta vain hevosen selässä. MM-kisoihin olisi joskus kiva päästä, totesi Iira Vesterinen

Kolmikon kokenein on aikuisten sarjassa kilpaileva Annika Kaivola, 21. Kaivola on alkuvuonna kilpaillut mm. Budapestissä ja Flyingeen hän suuntaa jo kolmatta kertaa.

Rakastan tätä lajia. Meillä on upea tiimi ja on aina hienoa tulla treeneihin, Kaivola sanoi.

Vikellyksessä lajitreenejä on mahdollista pitää aika vähän, joten oheistreenien merkitys harjoittelussa on iso. Kanta-Hämeen Ratsastajien kolmikon valmentaja Sanna Tammisen lisäksi kolmikon treenihalukkuus on vakuuttanut muitakin.

– Tyttöjen kova treenaaminen on huomattu muuallakin, sillä tanskalainen huippuvikeltäjä oli Suomessa leiriä pitäessään vakuuttunut työstämme ja hän kutsui ryhmämme sinne treenaamaan, Tamminen totesi.

KH-R:n vikeltäjä-tiimin lisäksi matkaan lähtee 12-vuotias ruuna C’est Moi. C’est Moi toimii koko kolmikon vikellyshevosena. Hyvän vikellyshevosen tavoin Moi on iso, kiltti ja rauhallinen, mutta C’Est Moilla on lisäksi yllättävä erikoispiirre.

– C’Est Moin toinen silmä on sokea, kun toinen tamma potkaisi sitä varsana ja moni on sitä ihmetellyt, että miten se pärjää silti niin hyvin. Moin omistaa Hämeen Ratsastajat ja se on osaltaan osoitus hämeenlinnalaisten ratsastusseurojen erinomaisesta yhteistyöstä, kun myös me saamme käyttää sitä. Ja suuri kiitos kuuluu myös Aulangon Ratsastuskoulun Salla Varentille siitä, että vikellyksen harrastaminen on mahdollista, Sanna Tamminen kiitteli.

Hämeenlinnassa aktiivisia vikellyksen harrastajia on kolmisenkymmentä. Lajin SM-kilpailut kisailtiin Aulangolla 2016, mutta sen jälkeen kisoja ei ole järjestetty.