Tigers jäi Bouncerin jyrän alle: "Niin huono porukka emme ole kuin numerot taululla kertovat"

Hämeenlinnan Tigers kärsi sunnuntaina kauden ensimmäisen tappionsa, kun mikkeliläinen Bouncers oli sitä Kaurialassa parempi numeroin 16–58 (8–44).

Kotijoukkueen päävalmentajan Peter Arkon mukaan oli etukäteen tiedossa, että hämeenlinnalaisten pitää onnistua erinomaisesti, jos se aikoo sunnuntain vieraansa kaataa.

– Mikkeli on pelannut sama tyyliä jo useampia vuosia. Osa heidän vanhemmasta kaartista lopetti viime vuonna, mutta seura on yhdistynyt Vaahteraliigapaikasta luopuneen Kuopion kanssa. Joukkue ei tee paljon virheitä, vaan pystyy suorittamaan jatkuvasti hyvin. Tiesimme, että hankala iltapäivä on tulossa, mutta niin huono porukka emme ole kuin numerot taululla kertovat, Arkko sanoo.

Tigers meni ottelussa ensin johtoon, mutta Bouncers kuittasi nopeasti kahdella maalilla.