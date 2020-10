Titta Keinäsen tavoitteena olympialaiset

Hämeenlinnan Karateseura isännöi Loimua-areenassa huhtikuulta siirrettyjä SM-kisoja ja mukaan oli ilmoittautunut 113 ottelijaa. Kisat käytiin tiukkojen turvatoimien alaisuudessa ilman yleisöä.

SM-kilpailu oli vasta toinen syyskaudella parin viikon takaisen Tampereen Finnish Openin jatkona.

Mukana oli kotimainen kärki viime vuoden EM-pronssimitalisti Titta Keinäsen johdolla, joka tavoittelee paikkaa Tokion olympialaisiin.

Keinänen voitti yli 61-kiloisten mestaruuden ja kultamitali tuli myös kumiten joukkuekisasta, mutta hän taipui pronssille avoimessa sarjassa, jonka voitti alle 61-kiloisten mestari Monica Kauppi.

– Alla on ollut pitkä kisatauko. Omassa sarjassani pääsin tasolleni, mutta avoimessa seurakaveri pääsi viime hetkellä yllättämään ja eteni mestariksi, Keinänen summasi.

Suomalaisnaisilla on Turussa valmennuskeskittymä urheiluakatemian alaisuudessa. Siellä yhdeksän maajoukkueurheilijaa harjoittelee päivittäin yhdessä.

– Kisoissa on haastavaa, kun olemme tuttuja keskenämme. Meillä on loistava treeniryhmä, mutta jos mahdollista, niin loppuvuodesta lähden Eurooppaan leirille. Siellä olisi kovia harjoitusvastustajia ja erilaista rytmiä, 26-vuotias Keinänen kertoi.

– Ensi vuoden kisakalenterissa on EM-kisat toukokuussa ja olympiakarsinnat kesäkuussa. Tokion olympialaiset on ehdottomasti tavoitteena ja kaikki laitetaan peliin, jotta paikka tulisi.

Miehissä isäntäseuran Niko Mantere otteli alle 84-kiloisten mestariksi ja ylsi SM-pronssille avoimessa sarjassa, jossa mestaruuden voitti alle 75-kiloisten voittaja vantaalaisen Sportkaraten Aaro Tuominen.

– Omassa sarjassa tuli yhden loukkaantumisen takia vain yksi ottelu eli siinä kisa jäi lyhyeksi. Hyvä matsi toki oli, 21-vuotias Mantere tuumasi.

– Avoimessa oli kovat kaverit vastassa ja tiukkoja matseja, joista voitin kaksi ja hävisin yhden. Korona-aikana olen päässyt treenaamaan normaalisti. Kuopiossa olisi marraskuussa kisat ja ensi vuoden olympiakarsintakisaan olisi toki kiva päästä, mutta itse en ole vielä kovin rutinoitunut aikuisten sarjassa.

Yhteensä HKS sai kotikisoistaan kahdeksan SM-mitalia eli seitsemänneksi eniten.

Tyttöjen U16-sarjassa hopeamitalia juhlivat Ilona Haakana (+54kg) ja Ella Nylund (–54kg) ja kaksikko sai hopeamitalit myös kumiten joukkuekisasta.

Haakana, joka oli viime vuonna U14-hopeamitalisti, jäi Finnish Openissa viidenneksi, mutta onnistui kotikisoissaan nousemaan jälleen mitalille. Mestaruuden voitti Lohjan Kamppailukeskuksen Ronja Palva.

U16-katassa Luna Minne ylsi pronssille ja Jimi Mantere pokkasi kaksi hopeaa U14-sarjassa (kata ja kumite +55kg). Veteraanien sarjassa Kushin-Kanin Petri Rasila nappasi pronssia.

Karaten olympiavalmentaja Kai Keinänen piti tärkeänä, että SM-kisat pystyttiin järjestämään, kun kansainvälinen toiminta on ollut yli seitsemän kuukautta tauolla.

– Tämä on nyt parasta mahdollista, mitä on tarjolla, vaikka tietenkään kotimaan kisat eivät vastaa kansainvälistä tasoa. Tällä hetkellä ollaan hieman sumussa sen suhteen, mikä tasomme on, Keinänen pohti.

– Hämeenlinna on hyvä kisajärjestäjä tehotekijä Jani Mantereen johdolla ja yllättävän hyvältä näytti tatameilla, seuroissa on harjoiteltu hyvin. HäSa

Karate noussut olympialajiksi

Karate on ensi kertaa mukana olympialaisissa Tokiossa ja se lajille tärkeä asia.

– Suomessa isoin asia on ollut, että yhteistyömme Olympiakomitean kanssa on tiivistynyt ja asema huippu-urheilijalajina on vahvistunut. Olemme saaneet paljon taloudellista tukea ja sen turvin kärkiurheilijamme on voinut harjoittaa lajia ammatikseen, kuten kärki maailmallakin, olympiavalmentaja Kai Keinänen iloitsee.

– Seuratyö toimii niin kuin ennenkin, mutta taustalla on innostusta olympiastatuksesta ja jos kärkemme onnistuu, hyöty varmasti valuu seuratasolle.

Olympialaissa on vain kolme sarjaa sekä miehille että naisille eli painoluokkia on yhdistetty ja taistelu kisapaikoista on tiukkaa. Osa paikoista jaetaan rankingin kautta, mutta suomalaisia ei tätä kautta ole pääsemässä Tokioon.

– Ennen kisoja on vielä yksi karsintaturnaus, josta pääsee kolme joka sarjaan. Meillä on jokunen urheilija kärkkymässä paikkoja, mutta tiukkaa on. Karate on suuri laji, MM-kisoissa on noin 120 maata mukana, Keinänen korostaa.