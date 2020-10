TNT:n Antti Savolainen kutsukilpailun kakkonen – Hanna Rantala tähtää ensi vuoden SM- ja MM-kisoihin

Janakkalalaisseura Team Nordic Thunderin Antti Savolainen nosti kakkoseksi Turussa voimanoston NFE Powerlifting Challenge-kutsukilpailussa, jossa eri sarjojen kilpailijat mittasivat keskinäistä paremmuuttaan pistekilpailussa.

– Mukava oli kisata uusia nostajia vastaan, yleensähän on aina vastassa oman painoluokan tuttuja kasvoja, Savolainen tuumasi.

– Valmistautuminen kisaan oli hieman erilainen, kun meille syntyi 14. syyskuuta kolmas tyttölapsi ja aikaa treenaamiseen on ollut hieman haasteellisempaa löytää töiden ja arjen keskellä.

Savolainen nosti jalkakyykyssä 215 kiloa, penkkipunnerruksessa 155 kiloa ja maastavedossa 270 kiloa. Yhteistulos oli 640 kiloa.

– Maastavedossa nostin syyskuun alussa Hämeenlinna torikisoissa suomenennätyksen 280,5 kiloa ja täällä laitoin viimeiseen nostoon 281 kiloa, mutta se oli nyt liikaa. Kyykyssä viimeisellä yritin 220 kiloa, mutta puhti oli jo poissa, Savolainen summasi.

Kilpailun voitti yhteistuloksen 800 kiloa (300–180–320) nostanut Mikko Muttonen, jolla oli kolmisen pistettä paremmat pisteet kuin 30 kiloa kevyemmällä Savolaisella.

Hämeenlinnalaisen Hanna Rantalan piti nostaa naisten kilpailussa, mutta koronatilanteen takia Team Liken nostaja ei halunnut ottaa riskiä ja jätti tämän kisan väliin.

Edellinen kilpailu oli maaliskuun puolivälissä klassisen voimanoston SM-kisat, joissa Rantala voitti seitsemännen peräkkäisen mestaruutensa tässä kisamuodossa.

– Sen jälkeen kaikki kisat peruttiin. Korona-aikana kuntosalin pyörittäminen on vaatinut paljon työpanosta ja omaa treeniaikaa on ollut vähemmän. Toiminnallinen treeni on ollut vaihtelua pienryhmiä vetäessä, Rantala kertoo.