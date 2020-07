Tokion olympiajärjestäjät: kisojen järjestäminen ensi vuonna vaatii rokotteen

Tokion olympialaisten järjestäjien mukaan kisat voidaan järjestää ensi vuonna käytännössä vain, jos koronavirukseen saadaan kehitettyä siihen mennessä rokote. Kisojen järjestelykomitean puheenjohtajan Yoshiro Morin sanoi Japanin yleisradioyhtiön NHK:n haastattelussa, että nykyisenkaltaisessa tilanteessa olympialaiset jäisivät pitämättä.

Tokion olympialaisten avajaiset olisi alkuperäisen aikataulun mukaan pidetty tämän viikon perjantaina. Maaliskuun lopussa kisat siirrettiin kuitenkin koronapandemian takia ensi vuoteen, ja uusi avajaispäivä olisi 23. heinäkuuta 2021. Megatapahtuman ympärillä on kuitenkin edelleen paljon kysymysmerkkejä.

Morilta kysyttiin, mikä ratkaisee sen, pystytäänkö kisat pitämään ensi kesänä.

– Se riippuu siitä, onko koronavirustilanne rauhoittumassa. Ensisijaisen tärkeää on se, että on saatu kehitettyä rokote tai lääke, Mori sanoi.

– Jos asiat jatkuvat niin kuin ne nyt ovat, emme pysty pitämään kisoja. Mutta en voi uskoa, että tilanne jatkuisi tällaisena vuoden ajan.

Olympialaiset ja matkustusrajoitukset ovat vaikea yhtälö

Monia muita urheilutapahtumia on järjestetty pandemian aikana ilman katsojia tai tiukasti rajoitetuin yleisömäärin. Morin mukaan olympialaisten pitäminen ilman katsojia ei kuitenkaan ole tällä hetkellä edes vaihtoehto.

– Jos se on ainoa tapa, meidän täytyy harkita sitä.

Japanissa on todettu toistaiseksi 26 300 koronavirustartuntaa ja kirjattu 989 virukseen liittyvää kuolemaa. 126 miljoonan asukkaan Japanissa on koronavirukseen liittyviä kuolemia miljoonaa asukasta kohti kahdeksan. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometersin mukaan 59.

Maassa on voimassa tiukat matkustusrajoitukset. Olympialaisiin matkustaa väkeä kaikista maailman maista, mikä tekee siitä erityisen haastavan tapahtuman järjestettäväksi koronatilanteessa

Muutamat koronavirusrokotetta kehittävät tutkijaryhmät ovat kertoneet hiljattain lupaavista tutkimustuloksista ihmisillä tehdyissä kokeissa. Optimistisimpien arvioiden mukaan rokotetta voitaisiin saada markkinoille jo tämän vuoden aikana, mutta mitään varmuutta siitä ei ole, sillä tutkimukset ovat yhä kesken.