Torstain ja juhannusviikonvaihteen TV-urheilut

TV-urheilu torstaina

Elisa Viihde Sport

17.25 (s) Koripallon Bundesliiga: BG Göttingen–Alba Berlin. 16.20 (s) Liga ACB: MoraBanc Andorra–Valencia Basket. 17.10 (s) BLAST Premier: Spring Final. 21.25 (s) Koripallon Bundesliiga: Brose Bamberg–Baskets Oldenburg. 19.20 (s) Liga ACB: Real Madrid–CB Gran Canaria. 22.20 (s) Liga ACB: Basket Zaragoza–San Pablo Burgos. 20.45 (s) BLAST Premier: Team Vitality–FaZe Clan.

Ruutu

18.30 (s) Toto: Kuopio–Dannero.

C More Max

13.00 (u) La Liga: Eibar–Athletic Bilbao. 14.50 (u) La Liga: Osasuna–Atlético Madrid. 17.30 (u) Formula E: Top 100 Moments 4. 18.30 (s) Ravit: Kuopio ja Dannero.

C More Sport 1

17.15 (s) La Liga: Valladolid–Celta Vigo. 19.30 (s) C More Urheilusuora. 21.30 (u) PGA TOUR Virtual Golf: Video Game Challenge 3. 22.00 (s) PGA TOUR Golf: RBC Heritage.

C More Sport 2

17.00 (u) PGA TOUR Golf: Charles Schwab Challenge. 20.25 (s) La Liga: Alavés–Real Sociedad.

Eurosport 1

10.19 (u), 11.19 (u), 12.20 (u), 13.12 (u), 14.22 (u) Pyöräily: Critérium du Dauphiné. 16.47 (u), 20.00 (u) Tennis: Player’s Cut.

Eurosport 2

07.00 (u), 08.30 (u), 18.01 (u), 19.30 (u) Uintiurheilu: ISL Budapest. 10.00 (u) Autourheilu: World Endurance Championships. 12.00 (u), 13.00 (u) Snooker: Welsh Open Cardiff. 14.54 (u) Snooker: Championship league.

V Sport Urheilu

14.00 (u), 19.30 (u) Bundesliiga: Dortmund–Mainz. 16.00 (u) Bundesliiga: Eintracht Frankfurt–Schalke. 18.00 Trans World Sport. 21.30 (u) NHL-klassikko: Ottawa Senators–Mighty Ducks of Anaheim 00/01.

V Sport 1

12.00 (u) Käsipallon EM (N): Lohkoarvonta. 13.00 (u) DFB Pokal: Saarbrucken–Leverkusen. 15.30 (u) DFB Pokal: Bayern München–Frankfurt. 19.00 (u) 2. Bundesliiga: Hannover–St. Pauli. 21.00 (u) Bundesliiga: Frankfurt–Schalke.

V Sport Hockey

11.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Pittsburgh Penguins–Washington Capitals. 13.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Winnipeg Jets–Nashville Predators. 15.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Boston Bruins–Tampa Bay Lightning. 17.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Vegas Golden Knights–San Jose Sharks. 19.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Washington Capitals–Pittsburgh Penguins. 21.00 (u) NHL Tonight. 22.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Nashville Predators–Winnipeg Jets.

V Sport Jalkapallo

12.30 (u) Valioliiga: Aston Villa–Sheffield United. 16.30 (u) Valioliiga: Manchester City–Arsenal. 19.10 (u) EFL League Two: Colchester–Exeter. 21.40 (u) EFL League Two: Northampton–Cheltenham.

V Sport Football

12.30 (u) Naisten Bundesliiga: Wolfsburg–Freiburg. 14.30 (u) Bundesliiga: Frankfurt–Schalke. 16.30 (u) Bundesliiga: Dortmund–Mainz. 18.30 (u) 2. Bundesliiga: Hannover–St. Pauli. 20.30 (u) Valioliiga: Aston Villa–Sheffield United.

TV-urheilu perjantaina

Elisa Viihde Sport

17.25 (s) Koripallon Bundesliiga: Riesen Ludwigsburg–Bayern München. 16.20 (s) Liga ACB: Bilbao Basket–Joventut Badalona. 17.10 (s), 20.45 (s) BLAST Premier: Spring Final. 21.25 (s) Koripallon Bundesliiga: Ratiopharm Ulm–Fraport Skyliners. 19.20 (s) Liga ACB: Unicaja Málaga–FC Barcelona. 22.20 (s) Liga ACB: Saski Baskonia–Iberostar Tenerife.

Ruutu

16.00 (s) TotoTalk: Härmä.

C More Max

14.40 (u) ESPN dokumentti: Kovan onnen kaupunki. 16.00 (s) TotoTalk: Härmä. 20.25 (s) La Liga: Mallorca–Leganés.

C More Sport 1

10.30 (u) F1 Esports: Virtual Grand Prix. 13.00 (u) La Liga: Real Madrid–Valencia. 14.50 (u) La Liga: Alavés–Real Sociedad. 16.40 (u) Timanttiliiga-klassikko 2019: Monaco. 18.50 (u) Timanttiliiga-klassikko 2019: Zürich.21.35 (u) PGA TOUR Golf: The CUT. 22.00 (s) PGA TOUR Golf: RBC Heritage.

C More Sport 2

11.00 (s) C More Urheilusuora. 12.20 (u) Formula1.doc: Williams–entinen suuruus. 15.25 (u) PGA TOUR Golf: RBC Heritage. 18.35 (s) La Liga: Barcelona–Leganés. 20.25 (s) La Liga: Granada–Villarreal. 22.55 (s) La Liga: Sevilla–Barcelona.

Eurosport 1

07.00 (u) Formula E: MM-sarja Santiago. 08.00 (u) Autourheilu: World Endurance Championships. 11.02 (u), 12.31 (u), 14.01 (u), 15.07 (u) Pyöräily: Critérium du Dauphiné.

Eurosport 2

05.34 (u) Motocross: MM-sarja Hollanti. 06.02 (u) Superbike: MM-sarja Assen. 06.33 (u) Superbike: MM-sarja Italia. 07.00 (u), 08.30 (u), 18.04 (u), 19.34 (u) Uintiurheilu: ISL Washington. 10.00 (u) Jalkapallo: Solidarity Challenge. 12.08 (u), 13.34 (u) Snooker: Riga Masters. 15.04 (u) Snooker: Championship League.

V Sport Urheilu

14.05 (u) NHL-klassikko: Ottawa Senators–Montreal Canadiens 01/02. 16.30 (u) Bundesliiga: Freiburg–Hertha Berlin. 18.30 (u) 2. Bundesliiga: HSV–Osnabrück. 20.30 (u) NASCAR: Dixie Vodka 400.

V Sport Hockey

11.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: San Jose Sharks–Vegas Golden Knights. 13.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Pittsburgh Penguins–Washington Capitals. 16.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Nashville Predators–Winnipeg Jets. 18.00 (u), 23.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Tampa Bay Lightning–Washington Capitals. 20.00 (u) NHL: n pudotuspelit 2018: Winnipeg Jets–Vegas Golden Knights.

V Sport Jalkapallo

12.00 (u) Valioliiga: Manchester City–Arsenal. 15.00 (u) Valioliiga: Aston Villa–Sheffield United. 19.50 (s) Valioliiga: Norwich–Southampton. 22.05 (s) Valioliiga: Tottenham–Manchester United.

V Sport Football

19.25 (u) Bundesliiga: Dortmund–Mainz. 00.45 (u) Valioliiga: Tottenham–Manchester United.

V Sport Premium

19.30 (s), 22.00 (s), 00.15 (s) Valioliiga-studio. 19.55 (s) Valioliiga: Norwich–Southampton. 22.10 (s) Valioliiga: Tottenham–Manchester United.

TV-urheilu lauantaina

Yle TV2

19.00 (u) Ylen Futiskesä: Uefan Euro-finaali 2005.

Elisa Viihde Sport

17.25 (s) Koripallon Bundesliiga: Baskets Oldenburg–Brose Bamberg. 16.20 (s) Liga ACB: San Pablo Burgos–Real Madrid. 17.10 (s), 20.45 (s) BLAST Premier: Spring Final. 21.25 (s) Koripallon Bundesliiga: Alba Berlin–BG Göttingen. 19.20 (s) Liga ACB: MoraBanc Andorra–CB Gran Canaria. 22.20 (s) Liga ACB: Valencia Basket–Basket Zaragoza.

Ruutu

14.15 (s) Ravit: Härmä ja Rättvik. 20.20 (s) Serie A: Torino–Parma. 22.35 (s) Serie A: Hellas Verona–Cagrliari.

C More Max

11.00 (u) PGA TOUR Golf: RBC Heritage. 14.15 (s) Ravit: Härmä ja Rättvik. 18.15 (u) ESPN dokumentti: Koripallon häiriköt.

C More Sport 1

10.30 (u) La Liga: Sevilla–Barcelona. 12.20 (u) La Liga: Granada–Villarreal. 17.55 (s) La Liga: Athletic Bilbao–Real Betis. 19.55 (u) Timanttiliiga-klassikko 2019: Doha. 22.00 (s) PGA TOUR Golf: RBC Heritage.

C More Sport 2

11.55 (u) MotoGP Classics: Tshekki 2003. 14.00 (u) ESPN dokumentti: Steinbrennerin talo. 14.55 (s) La Liga: Espanyol–Levante. 16.55 (u) PGA TOUR Golf: RBC Heritage. 20.25 (s) La Liga: Getafe–Eibar. 22.55 (s) La Liga: Atlético Madrid–Valladolid.

Eurosport 1

11.01 (u), 11.54 (u), 13.21 (u), 14.56 (u) Pyöräily: Critérium du Dauphiné. 16.27 (u) Tennis: US Open New York. 18.17 (s), 19.17 (s) Tennis: Ultimate Tennis Showdown. 20.30 (u) Pyöräily: The Day When: Milano. 20.57 (u) Pyöräily: The Day When: Strade Bianche 2016. 21.28 (s) Jalkapallo: Molde–Rosenborg.

Eurosport 2

11.44 (u) Snooker: Championship League. 15.02 (s), 16.17 (s), 17.32 (s), 18.47 (s), 20.32 (s), 21.47 (s), 23.02 (s) Tennis: Näytös Summer Adria Tour.

V Sport Urheilu

12.25 (u) Valioliiga: Norwich–Southampton. 14.25 (u) EFL Championship: Fulham–Brentford. 16.25 (s) Bundesliiga: Ottelu avoin. 03.00 (s) UFC Fight Night: Blaydes–Volkov.

V Sport Jalkapallo

11.25 (u) Valioliiga: Tottenham–Manchester United. 13.20 (u) Valioliiga: Premier League World. 14.20 (s) Valioliiga: Watford–Leicester. 16.50 (s) Valioliiga: Brighton–Arsenal. 19.20 (s) Valioliiga: West Ham–Wolverhampton. 21.35 (s) Valioliiga: Bournemouth–Crystal Palace.

V Sport Football

12.15 (u) Valioliiga: Norwich–Southampton. 14.15 (u) Valioliiga: Tottenham–Manchester United. 16.20 (u) Bundesliiga: Leipzig–Dortmund. 21.45 (u) EFL Championship: Fulham–Brentford. 23.45 (u) Valioliiga: Watford–Leicester.

V Sport Premium

14.00 (s), 16.30 (s), 19.00 (s) Valioliiga-studio. 14.25 (s) Valioliiga: Watford–Leicester. 16.55 (s) Valioliiga: Brighton–Arsenal. 19.25 (s) Valioliiga: West Ham–Wolverhampton. 21.40 (s) Valioliiga: Bournemouth–Crystal Palace. 23.45 (u) EFL Championship: West Bromwich–Birmingham.

TV-urheilu sunnuntaina

Elisa Viihde Sport

15.55 (s) Koripallon Bundesliiga: Välierä. 16.20 (s) Liga ACB: Iberostar Tenerife–Bilbao Basket. 17.10 (s), 20.15 (s) BLAST Premier: Spring Final. 19.20 (s) Liga ACB: Joventut Badalona–Unicaja Málaga. 22.20 (s) Liga ACB: FC Barcelona–Saski Baskonia.

Ruutu

20.20 (s) Serie A: Atalanta–Sassuolo. 22.35 (s) Serie A: Inter Milan–Sampdoria.

C More Max

14.00 (s) C More Urheilusuora.

C More Sport 1

14.55 (s) La Liga: Celta Vigo–Alavés. 22.00 (s) PGA TOUR Golf: RBC Heritage.

C More Sport 2

14.50 (u) PGA TOUR Golf: RBC Heritage. 17.50 (u) La Liga: Getafe–Eibar. 20.25 (s) La Liga: Valencia–Osasuna. 22.55 (s) La Liga: Real Sociedad–Real Madrid.

Eurosport 1

18.17 (s), 19.17 (s) Tennis: Ultimate Tennis Showdown. 21.28 (s) Jalkapallo: Brann–Viking.

Eurosport 2

00.17 (s), 15.02 (s), 16.17 (s), 17.32 (s), 18.47 (s), 21.03 (s) Tennis: Näytös Summer Adria Tour. 01.29 (u), 02.25 (u), 03.52 (u), 05.18 (u), 23.00 (u) Pyöräily: Critérium du Dauphiné. 07.00 (u), 08.19 (u), 18.00 (u), 19.30 (u) Uintiurheilu: ISL Las Vegas. 11.00 (u), 12.00 (u) Snooker: The Players Championship. 12.00 (u) Snooker: Championship league. 15.03 (s), 16.33 (s), 19.33 (s), 21.03 (s) Tennis: Summer Adria Tour. 18.00 (u) Tennis: Ranskan avoin tennisturnaus Pariisi.

V Sport Urheilu

03.00 (s) UFC Fight Night: Blaydes–Volkov. 14.30 (u) NASCAR: Dixie Vodka 400. 22.00 (u) NASCAR: GEICO 500.

V Sport 1

13.00 (u) Bundesliiga: Leipzig–Dortmund. 15.00 (u) Bundesliiga: Bayern München–Freiburg. 18.00 (u) Trans World Sports. 19.00 (u) EFL Championship: Cardiff–Leeds. 21.00 (u) EFL Championship: West Bromwich–Birmingham. 23.00 (u) EFL Championship: Fulham–Brentford.

V Sport Hockey

11.00 (u) NHL: Washington Capitals–Tampa Bay Lightning. 13.00 (u) NHL: Tampa Bay Lightning–Washington Capitals. 15.00 (u), 17.00 (u) NHL: Stanley Cup -finaali 2018: Vegas Golden Knights–Washington Capitals. 19.00 (u), 21.00 (u) NHL: Stanley Cup -finaali 2018: Washington Capitals–Vegas Golden Knights.

V Sport Jalkapallo

15.55 (s) Valioliiga: Newcastle–Sheffield United. 18.05 (s) Valioliiga: Aston Villa–Chelsea. 20.55 (s) Valioliiga: Everton–Liverpool.

V Sport Football

11.30 (u) Valioliiga: Watford–Leicester. 13.30 (u) Valioliiga: West Ham–Wolverhampton. 15.30 (u) Bundesliiga: Bayern München–Freiburg. 22.30 (u) EFL Championship: Cardiff–Leeds.

V Sport Golf

14.00 (u) Ryder Cup: 2016–2. päivä. 11.00 (u), 19.00 (u) Ryder Cup: 2016–3. päivä. 17.00 (u) Ryder Cup Official Films.

V Sport Premium

15.00 (s), 18.00 (s), 20.15 (s), 23.00 (s) Valioliiga-studio. 15.55 (s) Valioliiga: Newcastle–Sheffield United. 18.10 (s) Valioliiga: Aston Villa–Chelsea. 20.55 (s) Valioliiga: Everton–Liverpool.