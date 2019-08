TPV haki pisteet Härmältä sadekelissä – “Tappiot harmittavat aina”

Härmän ote karsintapaikasta ensi kauden naisten Ykköseen on heikkenemässä peli peliltä. Perjantaina joukkue koki jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun Tampereen Pallo-Veikot kävi hakemassa Kakkosen pisteet Pullerilta maalein 3-1 (1-1).

Kun sarjaa on pelaamatta viisi kierrosta, Härmän ero elintärkeään kakkospaikkaan on jo vähintään viisi pistettä ja kolme sijaa.

– Totta kai tappiot aina harmittavat ja nyt niitä on tullut sarjassa meitä ympäröiville joukkueille jo muutama peräkkäin. Tänään pelasimme mielestäni hyvän ottelun, mutta täytyy todeta, että TPV oli nyt täysin eri joukkue kevätkierrokseen verrattuna. He ovat ottaneet ison askeleen eteenpäin, kun meillä suunta on ollut toinen, Härmän päävalmentaja Tero Helin mietiskeli pelin jälkeen.

Sateisessa säässä pelattu ottelu kohosi olosuhteisiin nähden varsin hyvätasoiseksi, molempien joukkueiden pelatessa palloa maassa ja alhaalta maltilla rakentaen. Laadukkaan pelitapahtuman mahdollisti kummankin joukkueen takalinjoilta peliä tehneet liigatason pelaajat. Härmän Ella Rinta-Filppula oli loistava, kuten aina, eikä TPV:n vastaavaa paikkaa hallinnut Anniina Pohjoismäki jäänyt kollegastaan yhtään.

– Kiva pelata peliä, missä kumpikaan joukkue ei sortunut roiskimiseen. Härmä yritti pelata palloja selustaamme, mutta saimme ne varsin hyvin pois. Lopun erikoistilanteet jäivät mielestäni heidän parhaiksi paikoikseen. Oman joukkueen esitykseen olen hyvin tyytyväinen, pelasimme palloa maata pitkin ja järkevästi, Ilveksessä pitkälti toistasataa liigaottelua pelannut Pohjoismäki jutteli pelin jälkeen.

– Itse kaipaan välillä enemmän ylöspäin, mutta tänään palloa oli kyllä riittävästi tarjolla alhaallakin.

Härmän ei tarvitse hävitä perjantain esitystään.

Vastustaja oli Kakkosen tasolle todella hyvä ja sen riveissä oli useita entisiä liigapelaajia sekä -mitalisteja. Ensimmäisellä jaksolla kotijoukkue oli jopa hivenen hallitsevampi osapuoli ja se menikin johtoon Vilma Mahlion osumalla. Aivan jakson lopulla vieraat alkoivat saada entistä enemmän painetta Härmän päätyyn ja juuri ennen puoliaikaa syntynyt Sofia Viitalan tasoitus olikin jo enne tulevasta.