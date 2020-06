Trial on saanut uusia ystäviä Tervakosken kallioille

Tervakosken Moottorikerhon trialkuskeilla ei ole ollut tekemisen puutetta alkukesästä, sillä koronarajoitukset eivät ole pahasti häirinneet Tervakosken ampumaradan maastoissa harjoittelevan seuran toimintaa. Pienissä ryhmissä ajaminen on ollut lajin harrastajille tuttua puuhaa aiemminkin, ja jaksoillakin taituroidaan aina ajaja kerrallaan.

Tervakosken seura on jopa onnistunut kasvattamaan harrastajamääräänsä. Uusia juniorikuskeja on innostunut lajista, ja seuran sarjakisoissa käy aiempia vuosia enemmän eri-ikäisiä trialin ystäviä.

TeMK:n sihteeri Ilkka Oittinen odottelee mielenkiinnolla pian alkavaa kilpailukautta. Kesän avauskisassa Riihimäellä heinäkuun 11. päivänä nähdään, onko trial nosteessa myös Suomen muissa seuroissa.

– Saimme uusia juniorikuskeja jo viime vuonna, ja seitsemän kaverin ryhmä harjoitteli koko talvenkin. Viime viikon sarjakisoissa mukana oli jo sitten kolmisenkymmentä kuskia. Yhtä paljon väkeä meillä taisi olla viimeksi Tunturin trial-mopojen aikakaudella (1970–80-lukujen taitteessa), muistelee Oittinen.

TeMK:n menoa ei ole haitannut edes alkukauden kisojen peruuntuminen. Seuran perinteinen kauden avauskisa Pälvi-trial jäi ajamatta ja toukokuulle kaavailtu SM-osakilpailukin siirrettiin elokuun 15. päivälle.

– Omia sarjakisojamme pääsemme vetämään suunnitellusti neljä kisaa alkukaudesta ja neljä kisaa loppukaudesta. Saattaa olla, että järjestämme SM-osakilpailun lisäksi vielä yhden kansallisen kisan tai ainakin junnuille kisoja. Veljeni Harri Oittisen valmentamat pojat ovat nimittäin oppineet jo ajamaan aika hyvin, Oittinen kehuu.

Veeti Kaunisto lupaava kuski

TeMK saa iskukykyisen miehistön eri luokkien mestaruustaistoihin. Oittinen odottelee menestystä muun muassa TR3J-luokassa ajavalta Veeti Kaunistolta, joka ylsi viime vuonna sarjapisteissä kolmanneksi.

– Veeti on tällä hetkellä paras junnumme. On mukava nähdä, miten hän aloittaa kisakauden kotikaupungissaan Riihimäellä. Lähdemme sinne isolla junnuporukalla. Riskun kisa on muutenkin mielenkiintoinen koitos, sillä kaupungissa ei ole ajettu trialkisaa miesmuistiin, pohtii Oittinen.

Tervakosken kuskeista myös Sami Mannila on totuttu näkemään kärkisijoilla. TR3-luokan viime kauden suomenmestari on trialkallioiden kokeneempaa kaartia.

– Hän on tosin ollut polvioperaatiossa ja saattaa olla, että kauden avaus venyy. Lääkäri tarkastaa jalan heinäkuussa ja sen jälkeen tiedämme enemmän Samin tilanteesta.

Trial on ollut aina pienten piirien laji Suomessa. Suomen Moottoriliiton listoilla on 17 seuraa, jossa lajia harrastetaan. TeMK on jo vuosikymmeniä kuulunut lajin kärkiseuroihin.

– Suomalaiset kuskit pärjäsivät takavuosina myös maailmalla, mutta tällä hetkellä meillä ei ole ketään suurta mestaria. Timo Myöhänen on jo vuosia hallinnut TR1-luokkaa, mutta hänkin ajelee pääosin vain Suomessa. Nuorissa meillä on muutamia lupaavia kuskeja ja toivotaan, että heistä kasvaa kansainvälisen tason tekijöitä. Lajin ajoituskynnys on ainakin riittävän matala, sillä Suomessa saa ajaa nykyään myös sähkömopoilla, Oittinen sanoo. HäSa