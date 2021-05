Tuomas Iisalo Bundesliigassa pelaavan Bonnin päävalmentajaksi

Tuomas Iisalo siirtyy Saksan miesten Bundesliigassa pelaavan Telekom Baskets Bonnin päävalmentajaksi, Koripalloliitto kertoi maanantaina. Iisalon sopimus on kaksivuotinen. Koripallon Bundesliiga on Iisalolle tuttu ympäristö, sillä hän on valmentanut vuodesta 2016 saksalaista Merlins Crailsheimia. Joonas Iisalo siirtyy Bonniin apuvalmentajaksi. Iisalot johdattivat yhdessä Juho Kailion kanssa Merlinsin tällä kaudella ensimmäistä kertaa seurahistoriansa aikana Bundesliigan pudotuspeleihin. Merlins sijoittui…