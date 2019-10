Tuomas Iisalo on sensaatiomaisen alkukauden arkkitehti koripallon Bundesliigassa

Suomalaisessa mediassa hämmästyttävän vähälle huomiolle on jäänyt se, että päävalmentaja Tuomas Iisalon luotsaama Crailsheim Merlins jakaa tällä hetkellä Bundesliigan (BBL) kärkipaikkaa voittamalla kaikki neljä kauden avausotteluaan.

Crailsheim Merlins toimii Euroopan kärkisarjoihin lukeutuvassa Bundesliigassa sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla. Lähtökohtiin nähden alkukausi on ollut sensaatiomaisen hyvä.

Kun Iisalolta kysyy, miksi pienin resurssein operoiva seura löytyy nyt sarjataulukon toisesta päästä, kärkipaikoilta – kyseeseen tulee moni asia.

– Joukkueen rakennus ja rekrytointiprosessi ovat sujuneet hyvin. Joukkueessa on seitsemän täysin uutta pelaajaa, mutta he kaikki ovat onnistuneet enemmän tai vähemmän. Olemme etsineet pelityyliimme sopivia pelaajia, jotka voivat pelata BBL:n intensiteetissä – sellaisia jotka tulevat vähän huonommista tilanteista, Iisalo avaa.

Sopivuudella Iisalo viittaa siihen, että joukkueeseen on etsitty pelaajia, joiden kehityskäyrä on matkalla ylöspäin eikä alaspäin. Lisäksi on pyritty löytämään pelaajia, joiden potentiaali on parempi kuin edelliskauden taso.

– Vanhin pelaajamme on vasta täyttämässä 27 vuotta. Jokainen pelaaja haluaa ottaa askeleen eteenpäin. Lisäksi pelaajat ovat hitsautuneet ensin yhteen kentän ulkopuolella ja se on siirtynyt kentälle. Viime vuonna oli tilanne, jossa joidenkin pelaajien oli vaikea hyväksyä toisten pelaajien heikkoja kohtia.

– Nyt ei ole ollut sellaista, vaan on hyväksytty että kukaan ei ole täydellinen.

Iisalo painottaa, että vielä on varaa kiristää ruuvia ja tietää, että sarjakausi on pitkälti pelin ja pelaajien kehittämisen kilpajuoksu.

– Meillä ei ole varaa jäädä lepäämään laakereillamme, mutta hyvät tulokset ruokkivat itseluottamusta ja luottamusta joukkuetovereihin ja vaativaan pelijärjestelmään. Tässä on monelle pelaajalle tullut shokkina uusia asioita, joihin he eivät ole tottuneet, Iisalo luonnehtii.

Iisalo, 37, on nuorena valmentajana oppinut, että yhtä tärkeää – ellei jopa tärkeämpää – kuin pelaajan kyky kentällä, on myös pelaajan asenne sekä käyttäytyminen päivittäistä tekemistä ja ympäristöään kohtaan.

– Kusipäitä kannattaa välttää. Valmentajana on se hyvä puoli, että aika pitkälti pääsee valitsemaan ajan mittaan kenen kanssa tekee työtä. On todella tärkeää selvittää, miten pelaaja pystyy toimimaan ryhmässä, Iisalo sanoo.

Iisalo pyrkii hakeneensa hyvässä yhteistyössä valmennustiiminsä kanssa kilpailuetua moninkertaisten pelaajabudjettien joukkueita vastaan monesta suunnasta. Valmennustiimiin kuuluu veli Joonas Iisalo , Tuomas Iisalon pitkäaikaisen apuvalmentajan Vesa Vertion palattua Suomeen Helsinki Seagullsin valmennukseen.

– Pienten joukkueiden on vaikea voittaa talentilla. Olemme rakentaneet pelitapamme intensiteetille ja kollektiivisuudelle. Niissä pystymme kilpailemaan kaikkien kanssa. Pyrimme pelissä koko kentän prässiin ja aggressiiviseen hyökkäysalueen levypallojen voittamiseen, Iisalo sanoo.

– Keskitymme erinomaisuuteen perusasioissa, kuten yksinkertaisiin liikkumisautomaatioihin, jotka toistuvat usein kentällä.

Yksi puhelinsoitto maaliskuussa 2016 oli sykäys Iisalon hyppyyn vielä silloin tuntemattomaan ympäristöön. Crailsheim Merlins ei seurana ollut valmentajamarkkinoiden kuuminta valuuttaa.

Korisvaikuttaja Jukka Kyöstilän suosituksesta Saksasta soitettiin Iisalolle.

– Juttelin urheilujohtajan kanssa ja hän kertoi saaneensa minusta hyvän tunteen. Lähetin CV:n sinne ja sitten kysyttiin miten pian voin lähteä. He päättivät tarjota sopimusta seitsemäksi viikoksi ja lähdin matkaan aluksi yksin. Tilanne oli vaikea, sillä en tuntenut sarjaa riittävän hyvin, Iisalo selvittää.

Päätöstä ei ole tarvinnut katua, vaikka matkaan on mahtunut hissiliikettä Bundesliigan ja 2. Bundesliigan välissä. Viime kaudella seura pystyi säilyttämään paikkansa sarjassa ensi kertaa seurahistoriassa.

Sarjassa säilyminen on edelleen tavoitteena, vaikka alkukauden pohjalta voisi kuvitella nälän kasvaneen syödessä.

– En ala lataamaan joukkueelle painetta, sillä sarjassa suurimmat paineet ovat ihan muilla joukkueilla.

Iisalolla tulevaisuuden näkymät peilautuvat nykyhetkeen arkirealismin kautta.

– Ensimmäinen päämäärä on pitää tässä samalla perhe kasassa. Jokainen valmentaja tietää mistä puhun. Kun tällaista prosessia pyörittää, aika on kortilla, Iisalo sanoo.

Iisalon perheeseen kuuluu lääkäriksi kouluttautuneen vaimon lisäksi kolme lasta.

– Tukiverkkoja ei hirveästi Saksassa vielä ole. Vaimo hoitaa toistaiseksi perhettä ja minun on muistettava, että koripallo on osa elämää eikä elämä ole osa koripalloa.

Tulevaisuuden haaveet syntyvätkin oman itsensä kehittämisen kautta.

– Rakastan valmentamista ja koripalloa. Haluan palavasti oppia ymmärtämään sitä syvällisemmin. Koen, että olen vasta pintaraapaissut lajia ymmärryksen ja opettamisen suhteen, Iisalo sanoo.

– Ei ole tullut oloa, että minulla olisi valmentajana enemmän vastauksia kuin on kysymyksiä. Se pitää nöyränä. HäSa