Turengissa pituushypyn kutsukilpailu – Janan Alinguén kisa jää välistä

Janakkalan Janan perjantaina isännöimä yleisurheilun Ilves Games huipentuu kello 20 alkaen pituushypyn kutsukilpailuun Turengin Suvirannassa ja tarjolla on kotimaisittain hyvätasoiset kilpailut sekä miehissä että naisissa.

– Viime syksynä syntyi idea kisasta ja tammikuussa lyötiin lukkoon raamit. Keski-Euroopassa on paljon tällaisia tapahtumia, joissa lajeja viedään pois yleisurheilukentiltä ja haetaan myös uutta yleisöä. Suvirannan terassimiljöö on hieno paikka järjestää tällainen tapahtuma. Halusimme tuoda jotain uutta Turenkiin, kilpailunjohtaja Jari Kataja taustoittaa.

– Katsotaan, miten yleisö ottaa tämän vastaan. Jos tapahtuma onnistuu hyvin, pohdimme ilman muuta jatkoa. Tänä vuonna pituushyppy oli luonteva laji valinta, koska meillä on omassa seurassa hyviä hyppääjiä. Mutta esimerkiksi kuulantyöntö voisi olla myös mahdollinen.

Miesten kilpailua Suvirannassa tähdittää kotimaan tilastokärki Joensuun Katajan 23-vuotias Kalle Salminen (775) ja häntä haastavat Orimattilan Jymyn Konsta Kauppinen (ennätys 750), Karkkilan Poikien Pyry Keränen (747) ja Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Julius Toivola (724) sekä Janan omista miehistä Valtteri Välläri (725) ja Lasse Hämelahti (694).

– Hyvillä fiiliksillä lähden huomiseen kisaan, varmaan hieno tunnelma tulossa. Tavoitteena on parantaa omaa ennätystä. Kausi on mennyt ok tähän asti, varsinkin satanen on tullut ihan jees ja pituuskin rupee pikku hiljaa löytymään, 18-vuotias Hämelahti tuumaa.

Ennakkotiedoista poiketen Janan ykköshyppääjä Iikka Alingué joutuu jättämään kotikisan väliin.

– Kisa jää tosiaan väliin Kuortaneella sattuneen takareisivamman takia. Paluu normaaliharjoitteluun on menossa ja seuraavan kerran kisaan mahdollisesti Kalevan kisoissa, jos jalka siihen mennessä saadaan kuntoon, Alingué kertoo.

Naisten pituuskisan tilastokärki on kotimaan tilastokolmonen ja vuoden 2017 SM-hopeamitalisti Kenttäurheilijat -58:n Anne-Mari Lehtiö (627) ja toinen kuusi metriä tällä kaudella ylittänyt on tilastoviitonen Tampereen Pyrinnön 17-vuotias Nea Lento (621).

Kuuden metrin rajaa tavoittelevat myös Joensuun Katajan Marika Partinen , HIFK:n Tilda Lipasti ja Janan 22-vuotias Suvi Eerikäinen (ennätys 595). Kisakuusikon täydentää Tampereen Pyrinnön Tiina Hakanen.

Jo aiemmin päivällä kello 15 alkaen Liinalammen yleisurheilukentällä yleiset sarjat ja yli 30-vuotiaat aikuisurheilijat mittelevät paremmuudesta. Lajeina ovat 100 metrin juoksu, pituushypyn B-kilpailut, kiekko ja keihäs.

Janalaisista kiekonheittäjä Sanni Kuparinen avaa kautensa kotiareenalla. Viime vuonna hän heitti nuorten EM-kisoissa ja ennätys viime kaudelta on 45,94.

– Tilanne on tällä hetkellä hyvä ja tarkoitus on saada kaudesta nousujohteinen. Päätavoitteet ovat Kalevan kisoissa ja oman ikäluokan SM-kisoissa, 17-vuotias Kuparinen kommentoi.

Tilastojen valossa kovimman vastuksen Kupariselle antavat Hartolan Voiman Anna Olkkonen (46,96) ja Maria Olkkonen (42,92).