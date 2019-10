Turku auki! HPK:n nuorten tappioputki synkkeni TPS:n latoessa yhdeksän maalia

Turun Palloseuran nuoret jääkiekkoilijat järjestivät sellaisen maalishow’n lauantaina Hämeenlinnassa, että Erkki Liikanenkin olisi saanut hunata kyllikseen. TPS aiheutti HPK:n nuorten SM-liigajoukkueen viidennen peräkkäisen tappion peräti lukemin 1–9 (0–4, 1–3, 0–2).

Tappioputken lisäksi HPK:n rasitteena on viidestä viime ottelusta maaliero 5–26. Päävalmentaja Janne Sinkkonen ei halunnut ryhtyä perusteelliseen analyysiin, vaan jättää nöyryytyksen joukkueineen nopeasti taakseen.

– Kaveri onnistui joka paikasta, eikä meillä ollut jakoa millään osa-alueella. Kaksi viimeistä erää pelasimme kiekolla ihan ok, mutta tulos oli karsea, Sinkkonen totesi.

HPK vaihtoi maalivahtia peräti kolmesti. Tuomas Aallolle kertyi lopulta seitsemän torjuntaa ja viisi päästettyä maalia, kun Niko Heikkilän lukemat olivat kahdeksan ja neljä.

– On monennäköisiä tapoja yrittää saada pelistä kiinni. Toivottavasti ei tarvitse enää jatkossa tehdä vastaavaa, päävalmentaja huokaisi.

TPS karkasi jo avauserässä, minkä jälkeen pelistä ainakin vierailta katosi isoin rynnistys. Siitä huolimatta TPS hipoi jo kaksinumeroisia lukemia loppusummerin soidessa.

Palloseura teki maaleistaan neljä ylivoimalla. Väinö Sirkiä teki kypärätempun, Olli Valtola pisteet 2+1, Samuel Knazko 1+4 ja Arttu Nevasaari 1+3.

HPK:n 1–5-kavennuksen teki ottelun puolivälissä Niklas Blomberg Jussi Ilosen ja Severi Savijoen syötöstä.

Sinkkonen odottaa HPK:n suunnan kääntyvän, kun joukkue pelaa ensi viikonloppuna kolme ottelua Lappeenrannassa.