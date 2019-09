Tuuli Enkkilä ja Katariina Kosola 19-vuotiaiden maajoukkueessa EM-karsintaan

Hämeenlinnalaispelaajat Tuuli Enkkilä (Ilves) ja Katariina Kosola (HFA Märsky) kuuluvat Suomen alle 19-vuotiaiden tyttöjen jalkapallomaajoukkueeseen, joka taistelee jatkopaikasta Vaasassa pelattavassa EM-karsintaturnauksessa.

Elokuun lopussa Suomi voitti vieraskentällä Sveitsin kahdesti maalein 2–3 ja 0–8.

– Meillä on aika sama joukkue kuin aiemminkin. Fiilikset on hyvät ja odottavaiset. Viime leirin jälkeen on luottavainen olo koko joukkueen tekemiseen. Valmistautuminen on mennyt tuttuun tapaan eli seurajoukkueen kanssa ja hoitanut kentän ulkopuoliset asiat hyvin, Enkkilä kertoo.

Suomi avaa kotiturnauksen ensi viikon keskiviikkona Liettuaa vastaan. Lauantaina vastassa on Färsaaret ja tiistaina 8. lokakuuta Tshekki.

– Oma valmistautumiseni on sujunut myös hyvin. Meillä on ollut sarjapelejä poikia vastaan ja olen pysynyt melko terveenä. Tshekki on ennakkoon kovin vastustaja ja uskon, että siinä pelissä ratkaistaan lohkovoittaja. Helppoja pelejä ei varmasti tule, sillä Färsaaret ja Liettua puolustavat luultavasti tiukasti, Kosola ennakoi.