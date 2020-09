HPK:n U20-nuorille taisteluvoitto – Jiri Parviainen mätti hurjat tehot 3+3

HPK:n U20-joukkue pelasi U20-nuorten SM-sarjassa toisen ottelunsa koronakaranteenin jälkeen ja onnistui huomattavasti keskiviikkoista paremmin. Keskiviikkona Pelicans pöllytti vajaakuntoista HPK:ta luvuin 12–5, mutta lauantaina Jyväskylässä tarina oli jo toisenlainen – tuliaisina vierasvoitto JYPistä luvuin 6–5 (2–0, 2–5, 2–0).

HPK:n U20-joukkueen sankari oli helppo löytää, sillä kaikkiin maaleihin osallistunut Jiri Parviainen (3+3) loisti kirkkaimpana tähtenä. Tulitukea Parviainen sai ketjukavereiltaan Kasperi Heinäseltä (2+2) ja Julius Korjukselta (0+3). Miikka Kulju HPK:n maalilla torjui 34 kertaa.

Päävalmentaja Marko Rairama oli ottelun jälkeen tyytyväinen joukkueensa esitykseen.

– Niin vähän olemme vasta olleet jäällä (koronakaranteenin jälkeen), että tähän voi todellakin olla tyytyväinen. Saimme hyvän lähdön peliin, mutta toisessa erässä 4–2 -johtoasemassa alkoi oma pelaaminen herpaantua. Ylipelasimme ja vedimme turhalla riskillä, Rairama analysoi.

– Kolmas erä näytti kuitenkin todella hyvältä ja pitää olla jätkistä ylpeä. Väkeä puuttuu yhä rosterista ja yksi pelaaja (Joonas Parviainen) tippui taas. Löimme itsemme likoon ja otimme taisteluvoiton.

Ässistä täksi kaudeksi Hämeenlinnaan saapunut Jiri Parviainen tuli HPK-paitaan hakemaan isompaa roolia. JYP-ottelun perusteella hän on paikkansa ykkösketjun keskellä ansainnut.

– Hän on pelannut todella hyvin ja sai nyt ison palkinnon työstään. Huikea peli häneltä ja koko kentältä, Rairama sanoi.

– Jiri pelasi Ässien A-nuorissa, siellä oli vähän vammaa eikä hän löytänyt omien sanojensa mukaan toivottua roolia. Hän tekee määrätietoisesti töitä tullakseen jonain päivänä ammattilaiseksi.

Koronamurheet ovat olleet HPK:n juniorijoukkueessa läsnä ja osa pelaajista on Rairaman mukaan edelleen karanteenissa, mutta vakavammilta sairastumisilta on kuitenkin vältytty.