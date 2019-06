Ukko-Pekka Luukkosesta OHL:n arvokkain pelaaja ensimmäisenä eurooppalaistulokkaana – Buffalossa innostuttiin

Maalivahti Ukko-Pekka Luukkosen menestyksekäs kausi huipentui Torontossa OHL-junioriliigan kesäkuun alun palkitsemistilaisuudessa.

Jo aiemmin huhtikuussa Luukkonen oli arvostettu OHL:n kauden parhaaksi maalivahdiksi ja jatkona hän sai median jakaman Red Tilson Trophyn eli OHL:n kauden merkittävimmän pelaajan palkinnon.

Palkintoa on jaettu kaudesta 1944–45 lähtien ja Luukkonen on ensimmäinen Euroopasta siirtynyt pelaaja sekä kaikkineen vasta kuudes maalivahti, joka on saanut palkinnon.

Luukkonen keräsi äänestyksessä 201 pistettä ja oli ylivoimainen ykkönen. Seuraavina olivat pistepörssin kärkikaksikko: hyökkääjät Justin Brazeau (127) ja Jason Robertson (123).

– On suuri kunnia tulla nimetyksi Red Tilson -palkinnon voittajaksi. OHL-liigassa on monia loistavia pelaajia ja nöyrin mielin otan valinnan vastaan. Haluan kiittää Sudbury Wolvesin organisaatiota kaikesta, mitä he ovat tehneet hyväkseni, Luukkonen kommentoi seuransa nettisivulla.

Kaksinkertainen nuorten maailmanmestari pelasi HPK:ssa kaudet 2014–18. Tämän vuoden tammikuussa Luukkonen oli Suomen alle 20-vuotiaiden MM-kultajoukkueessa ja valittiin kisojen tähdistöön.

Seurajoukkueessa 20-vuotias lupaus torjui kuluneen kauden Sudbury Wolvesin maalinsuulla ja urakoi runkosarjassa 53 ottelua torjuntaprosentilla 92,0. Maaleja taakse meni keskiarvolla 2,50 ja torjuntaprosentti oli OHL:n paras.

Tilastoihin tuli myös yksi AHL-ottelu Rochester Americansin riveissä. Luukkonen on Buffalo Sabresin kesän 2017 kakkoskierroksen varaus ja vuosi sitten Luukkonen solmi kolmivuotisen tulokassopimus.

Myös Buffalon organisaatiossa oltiin tyytyväisiä.