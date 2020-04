Uppopalloilijoiden SM-sarja on jäämässä kesken – Sarjan kärkijoukkueet haluaisivat ratkaista mestaruuden

Uppopallon SM-sarjaa ei todennäköisesti päästä pelaamaan koronaviruksen takia tällä kaudella alkuperäisen kalenterin mukaan. Viiden joukkueen sarjan viimeinen sarjakierros (neljäs kierros) maaliskuun 21. päivänä Oulussa jäi pelaamatta, ja lajin perinteiset finaalipelitkin Pirkkolan uimahallissa huhtikuun 18. päivänä on peruttu.

Uppopallo.fi -sivuston mukaan suunnitelmissa on siirtää finaalit toukokuulle. Ennen virallista päätöstä asiassa kuullaan kuitenkin vielä SM-sarjan neljää kärkijoukkuetta Hämeenlinnan Sukeltajia, Riihimäen Urheilusukeltajia, helsinkiläistä Urheilusukeltajia ja Tampereen Urheilusukeltajia.

Myös lauantaiksi kaavailtu 1. divisioonan viimeinen pelikierros Espoon Leppävaarassa peruttiin. Hämeenlinnan uimahallissakin oli määrä sukeltaa palon perässä vielä tänä keväänä, mutta maaliskuun lopulle suunniteltu maajoukkueleiri peruttiin. Myöhempään ajankohtaan siirrettävällä leirillä miesten maajoukkue aloittaa valmistautumisen Stavangerissa Norjassa pelattaviin vuoden 2021 EM-kisoihin.

Hämeenlinnan Sukeltajat juhli viime keväänä 18. Suomen mestaruuttaan. Joukkueen peli sujui hyvin tälläkin kaudella jokaisessa kolmessa turnauksessa (viisi voittoa ja yksi tasapeli). SM-sarjaa pelattiin Riihimäellä, Turussa ja Tampereella.

Myös Riihimäen Urheilusukeltajat jatkoi hyviä otteitaan ja oli sarjakakkosena jälleen kerran haastamassa HäSua mestaruustaistoon finaaleissa. RiUSuk juhli mestaruuksia vuosina 2016–2018.

HäSun joukkueenjohtaja Antti Salonen oli sunnuntaina hyvin epävarma, saadaanko mestaria selville tällä kaudella lainkaan.

– Sukeltajaliittohan on päättänyt keskeyttää sarjan, mutta totta kai pelaajat haluaisivat ratkaista mitalien kohtalon. Tilanne on nyt se, että asia on hieman kesken, enkä osaa sanoa, miten tässä käy. Sekin pitäisi ratkaista, kuka edustaa Suomea ensi syksynä Berliinissä pelattavassa maiden mestareiden turnauksessa, Champions cupissa, Salonen muistuttaa.