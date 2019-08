Uransa lopettanut golftähti Ilonen peräänkuuluttaa työntekoa – “Suomen kärki voi pärjätä missä tahansa”

Suomen kaikkien aikojen golfammattilainen Mikko Ilonen ei ole juuri haikaillut paluuta pelikentille maaliskuisen lopettamisilmoituksensa jälkeen. Viisinkertainen Euroopan kiertueen osakilpailuvoittaja kertoi tiistaina Linna Golfilla Vaahteragolf-tapahtuman yhteydessä lyöneensä tänä kesänä enää harvakseltaan.

39-vuotias tuore ex-ammattilainen on päässyt viettämään ensimmäistä perhekesäänsä kierrettyään maailman kenttiä edelliset 18 vuotta lähes ympärivuotisesti.

– Aika vähän golfia elämääni kuuluu tällä hetkellä. Tämä oli kolmas kierrokseni lopettamisen jälkeen ja teen tällä kaudella enää kaksi Luulen, että talven jälkeen peli-ilokin voi olla palannut. Nyt on ollut kivaa tehdä ihan normaaleja juttuja lasten loman aikana: matkailla ja käydä tapahtumissa, Ilonen kertoo kuulumisiaan.

– Tiettyä vapauttakin on tullut. Enää ei tarvitse ajatella tekevänsä hallaa omalle pelille, jos ottaa kierroksen jälkeen oluen.

Ilonen sijoittui parhaimmillaan major-turnauksessa seitsemänneksi (PGA Championship 2014). Hänen jälkeensä suomalaiset eivät ole olleet lähelläkään vastaavaa, mutta toisaalta Suomella on nyt enemmän ammattilaispelaajia kuin Ilosen aloittaessa uransa.

Vaikka Euroopan kiertueen listan sijalta 42, jota Suomen ykköspelaaja Mikko Korhonen miehittää, on numeroiden valossa pitkä matka maailman huipulle, ei Ilosen mielestä todellinen ero major-kisojen kymppikärkeen ole niin iso.

Ilonen myöntää, ettei seuraa paljoa maanmiestensä edesottamuksia ammattilaiskiertueilla, mutta huomioi viikonloppuna Vierumäellä pelatun haastajakiertueen Suomen avoimen kilpailun. Roope Kakko oli parhaana suomalaisena kisan kolmas.

– Taitotasoltaan kaikki pelaajat ovat huipulla aika samanlaisia, erot kärjessä ovat pieniä. Suomalaisten kärki pystyy pärjäämään missä tahansa, mutta siinä massassa moni on aika tuuliajolla. Mutta esimerkiksi (Skotlannin Robert ) MacIntyre oli viime vuonna Vierumäellä ja nyt hän pelaa usein viimeisissä ryhmissä pääkiertueella (ET-ranking 16), Ilonen huomauttaa.