Urheilujohtaja Toivola: Cody Kunykin HPK-jatko auki

HPK:n tämän kauden parhaan pistemiehen, Cody Kunykin , jatko seurassa on auki. SaiPasta Kerho-paitaan täksi kaudeksi vuoden sopimuksella pukeutunut Kunyk on osoittautunut hämeenlinnalaisille nappihankinnaksi. Kunyk on pelaamissaan 29 ottelussa iskenyt tehot 4+21=25.

Kunyk kertoi Hämeen Sanomille viime viikolla, että hän on avoin jatkolle HPK:ssa ja että hänellä ei ole vielä sopimusta ensi kaudesta.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivolan mukaan Kunykin kanssa neuvotteluja ei ole vielä aloitettu.

– Jatko on auki, puolin ja toisin, Toivola sanoo.