Urheilujohtaja Toivola odottaa HPK:n uudelta kanadalaispakilta luotettavuutta – "Se on avainasia"

Detroit Red Wingsin organisaatiosta saapuva Jared McIsaac täydentää HPK:n puolustuksen. Urheilujohtaja Mika Toivola on tyytyväinen hankintaan.

Tammikuussa Kanadan paidassa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa mestaruuden voittanut puolustaja Jared McIsaac edustaa ensi kaudella HPK:ta. McIsaacin varanneen NHL-seura Detroit Red Wingsin ja HPK:n tahtotila on se, että pelaaja edustaa HPK:ta koko kauden.

Ensi kauden kattavan sopimuksen tehnyt McIsaac, 20, ei todennäköisesti kuitenkaan ehdi Liiga-kauden avaukseen sillä välissä odottaa maahantulon yhteydessä myös karanteenijakso.

– Hänellä on sopimus meille, vaikka Detroit lainaakin hänet tänne koko kaudeksi, urheilujohtaja Mika Toivola kertoo.

– Jos Detroitiin tulisi kauhea loukkaantumissuma tai hän ei saisi meiltä tarpeeksi minuutteja, tiettyjä klausuuleja on olemassa, että hän palaisi Pohjois-Amerikkaan.

McIsaacin hankinta eteni Toivolan mukaan tyypillisen protokollan mukaisesti.

– Tietolähteiden kautta kuulin, että pelaaja olisi mahdollisesti tulossa Eurooppaan. Tahtotila oli, että menisimme suomalaisella joukkueella näin korona-aikana. Emme kuitenkaan löytäneet haarukkaamme sellaista kotimaista puolustajaa, jota haimme, Toivola sanoo.

Toivola näkee kanadalaispakissa erityisesti vahvuuksia peruspelaamisessa ja alivoimalla.

– Meillä oli omasta takaa hyviä hyökkäyspään puolustajia, jotka ovat hyviä myös ylivoimalla. Joukkueen voittamisen nimissä koimme tarvitsevamme yleispelaajan, joka on hyvässä kunnossa ja voi pelata isot minuutit luotettavasti, Toivola sanoo.

– Emme odota kauheita maalimääriä ja pisteitä, mutta emme pane pahaksemme jos niitäkin syntyy. Luotettavuus on avainasia mitä häneltä odotamme.

McIsaac on Red Wingsin kakkoskierroksen varaus ja alle 20-vuotiaiden MM-kullan lisäksi hänellä on myös muita meriittejä. Kanadalaisessa juniorisarja QMJHL:ssä hänet on valittu tulokas- ja tähdistökentällisiin. Viime kaudella hän pelasi 28 ottelussa Moncton Wildcatsin ja Halifax Mooseheadsin riveissä 28 ottelua tehopistein 4+15=9 hurjalla tehotilastolla +35.

– Ensimmäisen ja toisen kierroksen varaukset ovat NHL:ssä jo sellaisia, että heihin laitetaan aika paljon satsauksia kiinni. Aina seurat eivät kaavaile näillä varausvuoroilla ykköskentän tai -parin hyökkääjää tai puolustajaa – vaan joskus etsitään esimerkiksi alivoimaspesialistia alempiin kenttiin, Toivola muotoilee.

McIsaacin värväyksen lisäksi HPK-uutisiin kuuluu se, että hyökkääjä Harri Kainulaisen tryout-jakso tuotti loppukauden mittaisen sopimuksen. Viime kaudella Mestiksessä Kiekko-Vantaan paidassa pelannut Kainulainen palaa siis HPK:n liigajoukkueen riveihin vuoden tauon jälkeen.

– Ajattelimme, että tämä on oikea hetki selkeyttää hänen tilanteensa, Toivola avaa.

HPK:n joukkue on tällä erää valmis. Hän on kokonaisuuteen tyytyväinen.

– Joukkueen rakennus on mennyt aika lailla askelmerkkien mukaan. Joukkue on tasapainoinen. Joku voi miettiä, että pitäisikö jotakin pelipaikkaa vielä vahvistaa, mutta on hyvä muistaa, että ajamme pelaajia sisään tämän kauden lisäksi myös ensi kautta ajatellen, Toivola sanoo.