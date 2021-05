Urheilun tv-oikeudet keskittyvät, mutta oikeuksia myydään myös eteenpäin

Tv-urheilun kenttä on ollut Suomessa viime vuodet voimakkaassa liikkeessä. Nyt tilanne on vakiintunut, mutta oikeuksien uusjakoa nähdään tasaisin väliajoin, kun sopimukset umpeutuvat. Katsojan kannalta tarjonta on moninkertaistunut takavuosista, ja niin on myös hankittavien kanavapakettien ja suoratoistopalvelujen määrä.