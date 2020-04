Urheilunälkäisille: Tässä ovat vappuviikonlopun tv-urheilut

TV-urheilu perjantaina 1.5.

Ruutu

19.00 (s) TotoTalk.

Elisa Viihde Sport

12.15 Elisa Invitational: Nordavind–KOVA Esports. 14.15 Elisa Invitational: North–Heroic. 15.45 Elisa Invitational: Heroic–Nordavind. 17.15 Elisa Invitational: North–KOVA Esports. 18.45 Elisa Invitational: North–Nordavind. 20.15 Elisa Invitational: Heroic–KOVA Esports.

C More Max

11.00 (u) PGA TOUR Golf: Sentry Tournament of Champions. 19.00 (s) TotoTalk: Rättvik.

C More Sport 1

11.00 La Liga Klassikko 2009: Real Madrid–Barcelona. 17.40 Timanttiliiga-klassikko 2012: Lausanne. 20.00 MM kiekko: Kultajahti 2014 Finaali Suomi–Venäjä. 22.05 PGA TOUR Golf: The CUT.

C More Sport 2

17.15 MM kiekko: Kultajahti 2014 Välierä Suomi–Tshekki. 20.00 Timanttiliiga-klassikko 2012: Lausanne. 22.30 MM kiekko: Kultajahti 2014 Finaali Suomi–Venäjä.

Eurosport 1

05.02 (u), 07.00 (u) Miekkailu: Grand Prix Series. 08.08 (u), 09.08 (u), 09.55 (u) Autourheilu: WTCR Sepang. 11.07 (u) Motocross: MM-sarja Kiina. 11.44 (u), 12.18 (u) Motocross: MM-sarja Mix of Nations. 13.27 (u), 14.58 (u), 16.26 (u) Pyöräily. 19.00 (u), 20.30 (u), 22.01 (u) Snooker: Scottish Open. 00.14 (u) Tennis: US Open New York. 01.39 (u), 03.23 (u) Tennis: Australian avoimet.

Eurosport 2

05.02 (u) Pöytätennis: Australian avoimet. 06.03 (u) Kolmen vallin kara: MM-kisat Valencia. 07.00 (u) Pöytätennis: Saksan avoin. 08.02 (u), 09.31 (u), 11.01 (u) Pyöräily. 13.31 (u) Tennis: US Open New York. 15.01 (u), 16.37 (u) Tennis: Australian avoimet. 18.00 (u), 19.00 (u), 19.45 (u) Autourheilu: WTCR Sepang. 21.02 (u) Motocross: MM-sarja Kiina. 21.34 (u), 22.01 (u), 22.31 (u) Motocross: MM-sarja Mix of Nations. 00.01 (u), 01.31 (u), 03.00 (u) Snooker: Scottish Open.

Viasat Urheilu

10.00 (u) Ligue 1: Lille–PSG. 12.00 (u) Rallycrossin MM-sarja: Etelä-Afrikka. 14.05 (u) Bundesliiga: RB Leipzig–Bayern München. 16.00 (u) Bundesliiga: Augsburg–Leverkusen. 18.00 (u) Jääkiekon World Cuo: Finaali: Yhdysvallat–Kanada. 21.30 (u) SC finaalisarja: Anaheim Ducks–Ottawa Senators.

Viasat Jääkiekko

09.00 (u), 12.55 (u), 15.40 (u), 18.10 (u), 20.55 (u), 23.15 (u) SC finaalisarja: Chicago Blackhawks–Boston Bruins.

Viasat Hockey

12.30, 14.30, 17.00 SC -finaali 2011: San Jose Sharks–Detroit Red Wings. 19.00, 23.30 SC -finaali 2011: Boston Bruins–Tampa Bay Lightning. 21.30 SC -finaali 2011: Vancouver Canucks–San Jose Sharks.

Viasat Jalkapallo

10.00 (u) Valioliiga-retro: Everton–Leicester. 19.00 DFB Pokal -loppuottelu 2019: RB Leipzig–Bayern München.

Viasat Fotboll

15.00 (u) Valioliiga: Liverpool–West Ham. 20.00 (u) Bundesliiga: Dortmund–Union Berlin. 23.00 Valioliiga 2004/05: Arsenal–Middlesbrough.

TV-urheilu lauantaina 2.5.

Elisa viihde sport 1

16.15, 20.45 Elisa Invitational: Pudotuspelit.

C More Max

11.00 Kultajahti 2014 USA–Suomi. 12.50 Kultajahti 2014 Kazakstan–Suomi. 16.15 Ruotsin ravit: Örebro. 23.05 Kultajahti 2014 Puolivälierä Kanada–Suomi.

C More Sport 1

13.40 Suomalaiset F1-voitot: Belgian GP 2009. 15.45 Suomalaiset F1-voitot: Unkarin GP 2008. 18.00 Suomalaiset F1-voitot: Malesian GP 2008.

C More Sport 2

11.00 Suomalaiset F1-voitot: Brasilian GP 2007. 14.30 La Liga Klassikko 2009: Real Madrid–Barcelona. 17.55 KalPa–Ässät. 20.10 HPK–HIFK.

Eurosport 1

07.00 (u), 04.40 (u) Miekkailu–Torino. 08.09 (u) Autourheilu. 12.08 (u) Motocross–Iso-Britannia. 14.44 (u) Pyöräily–La Course by Le Tour. 15.30 (u) Pyöräily–Saitama Criterium. 16.27 (u) Pyöräily–Shanghai Criterium. 19.01 (u) Snooker–Scottish Open. 21.02 (u) Snooker–York. 00.08 (u) Snooker–York. 03.16 (u) Tennis–Australian Avoimet.

Eurosport 2

04.58 (u) Pöytätennis–German Open-Saksan Avoin. 06.02 (u) Kolmen vallin kara–Veghel. 07.00, 05.02 (u) Pöytätennis–Itävallan Avoimet. 08.00 (u) Pyöräily–La Course by Le Tour. 10.01 (u) Pyöräily–Saitama Criterium. 11.01 (u) Pyöräily–Shanghai Criterium. 13.30 (u) Tennis–US Open. 16.31 (u) Tennis–Australian Avoimet. 17.31 (u) Autourheilu. 21.02 (u) Motocross–Iso-Britannia. 00.02 (u) Snooker–Scottish Open. 02.00 (u) Snooker–York.

Viasat urheilu

10.00 Gent–Genk. 12.00 PSG–Saint-Étienne. 14.30 Fenerbahce–Bayern München. 16.30 Fortuna Düsseldorf–Hertha Berlin. 18.30 Floyd Mayweather vs Conor McGregor. 19.25 Michael Hunter vs Alexander Povetkin. 20.20 Vasyl Lomachenko vs Luke Campbell. 21.30 Dillian Whyte vs Mariusz Wach. 22.15 Anthony Joshua vs Andy Ruiz II. 23.30 Wilder vs Fury II.

Viasat jalkapallo

09.30 Dortmund–Werder Bremen. 11.30 Schalke–Fortuna Düsseldorf. 14.30 Liverpool–Norwich. 17.00 Norwich–Newcastle. 19.30 Norwich–Chelsea

Viasat fotboll

12.00 2001/02: Tottenham–Manchester United. 14.00 West Ham–Southampton. 16.00 2005/06: Schalke-Leverkusen. 16.30 2014/15: Leverkusen-Wolfsburg. 20.00 Mainz–Bayern München. 00.00 Bournemouth–Chelsea.

Viasat Jääkiekko

09.00, 11.35 Edmonton–Philadelphia. 13.40 Boston–Edmonton. 15.35 New York Rangers–Vancouver. 17.55 Anaheim–Ottawa. 19.55 Stanley Cupin finaalisarja: Chicago Blackhawks–Tampa Bay Lightning 6:7. 22.15 Florida Panthers–Winnipeg Jets.

Viasat hockey

11.00, 13.00, 17.00, 19.00 Stanley Cup -finaali 2011: Vancouver Canucks–San Jose Sharks. 15.00, 23.30 Stanley Cup -finaali 2011: Tampa Bay Lightning–Boston Bruins. 21.00 Boston Bruins-Ottawa Senators.

Viasat golf

13.00 European Tour: WGC–HSBC CHAMPIONS 2016. 18.00 European Tour: WGC–HSBC CHAMPIONS 2017.

TV-urheilu sunnuntaina 3.5.

Ruutu+

15.00 Toto: Vaggeryd.

Elisa viihde sport1

16.15 Elisa Invitational: Pudotuspelit.

C More Max

11.00 Kultajahti 2014 Välierä Suomi–Tshekki. 12.55 Kultajahti 2014 Finaali Suomi–Venäjä. 15.00 Ruotsin ravit: Vaggeryd. 20.50 Motorsport Mundial.

C More Sport 1

12.55 Brasilian GP 2007. 15.50 Abu Dhabin GP 2012. 18.55 La Liga 2012: Atlético Madrid–Real Madrid. 22.30 Saksan GP 1999.

C More Sport 2

16.45 Ilves–Sport. 19.00 F1 Esports: Virtual Grand Prix. 21.30 MotoGP: Virtual Grand Prix of Spain.

Eurosport 1

05.49 (u) Rion jalkapallofinaali. 07.00 (u) Miekkailu–Budapest. 08.01 (u) Autourheilu–Le Mans 24 tunnin -kilpailu. 11.04 (u) Motocross–Hollanti. 13.43 (u) Pyöräily–Bruges- De Panne- Koks. 15.12 (u) Pyöräily–E3 Harelbeke. 16.42 (u) Pyöräily–Coppa Sabatini. 19.00 (u) Snooker–Northern Ireland Open. 21.01 (u) Snooker–Berliini. 23.36 (u) Tennis–Ranskan Avoin. 04.41 (u) Tennis–US Open. 01.42 (u) Tennis–Australian Avoimet. 02.44 (u) Lentopallo. 04.41 (u) Miekkailu–Budapest.

Eurosport 2

05.02 (u) Pöytätennis–Itävallan Avoimet. 06.02 (u) Kolmen vallin kara–Korea. 07.00 (u) Pöytätennis–Qatar Open. 08.00 (u) Pyöräily–Bruges- De Panne- Koks. 09.31 (u) Pyöräily–E3 Harelbeke. 11.01 (u) Lentopallo. 13.31 (u) Tennis–Ranskan Avoin. 14.33 (u) Tennis–US Open. 15.31 (u) Tennis–Australian Avoimet. 16.30 (u) Tennis–Australian Avoimet. 18.01 (u) Autourheilu–Le Mans 24 tunnin -kilpailu. 21.04 (u) Motocross–Hollanti. 00.02 (u) Snooker–Northern Ireland Open. 02.02 Snooker–Berliini. 05.06 (u) Pöytätennis–Qatar Open.

Viasat urheilu

10.00 Buffalo Sabres–Dallas Stars. 15.00 Mönchengladbach–Dortmund. 17.30 Finaali: Kanada–Yhdysvallat. 19.30 Finaali: Yhdysvallat–Kanada 3:3. 21.30 Colorado Avalanche–New Jersey Devils.

Viasat jalkapallo

10.00 Mönchengladbach–Bayern München. 13.00 Arsenal–Sunderland 07/08. 16.00 Norwich–Manchester City. 18.30 Leicester–Norwich. 21.30 Manchester City–QPR 11/12. 22.00 West Ham–Tottenham.

Viasat fotboll

12.00 Watford–Liverpool. 14.00 02/03: Chelsea–Everton. 18.00 Tottenham–Wolverhampton. 20.00 Paderborn–Wolfsburg. 01.00 99/00: Unterhaching-Leverkusen. 01.30 06/07: Stuttgart-Cottbus.

Viasat Jääkiekko

09.00 World Cup 2016: Team North America–Suomi. 11.00 WC 2016: Ruotsi–Suomi. 13.00 WC 2016: Venäjä–Suomi. 15.00 WC 2016 välierä: Kanada–Venäjä. 17.05 WC 2016 välierä: Ruotsi–Team Europe. 19.05, 21.05 WC 2016 loppuottelu 1: Kanada–Team Europe.

Viasat hockey

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 23.00 Stanley Cup 2011: Vancouver Canucks–Boston Bruins. 19.00 Washington Capitals–Columbus Blue Jackets. 21.00 Stanley Cup 2008: Detroit Red Wings-Pittsburgh Penguins.

Viasat golf

10.00 WGC–HSBC Champions 2018. 16.00 WGC–Mexico Championship–4. kierros. 23.00 WGC Match Play 2015.