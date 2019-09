Vaasan Antti kipaisi mökiltä Ahveniston perinteisen hölkän voittajaksi

Perinteinen Ahveniston hölkkä järjestettiin jälleen hienoissa olympiapuiston maisemissa ja aurinkoinen sää suosi Hämeenlinnan Kisan ja Joken tallin tapahtumaa, jossa oli mukana 51 juoksijaa. Jouko Koskisen mukaan osallistujamäärä on vakiintunut viime vuosina tuohon.

Nopein 6,8 kilometrin lenkillä oli Vasa IS:n Antti Ranta-aho ajalla 23.11. Hän katosi lähtöalueelta metsän siimekseen jo kärjessä ja oli myös väliajoissa ykkösenä. Voittoaika oli 38 sekuntia viime vuotta parempi.

Kakkoseksi kiri Janakkalan Janan Janne Niemi (23.34) ja kolmas oli vantaalainen Kalle Rytkönen (24.21).

– Helteinen lenkki oli ja mukavasti mäkiä, kun vertaa minulle tuttuihin Pohjanmaan hölkkäkisoihin. Lähdin reipasta vauhtia, mutta puolimatkassa aurinkoisella pätkällä vauhti pääsi hieman tippumaan ja takaa alkoi kuulua askelia. Siinä piti kiristää ja hyvin sainkin nostettua vielä vauhtia, Ranta-aho jutteli maalissa.

Vaasalainen oli ensimmäistä kertaa Ahveniston hölkässä.

– Oltiin Rytkösen Kallen mökillä Lempäälässä ja päätettiin lähteä kisaamaan. Uusissa tapahtumissa on aina mukava käydä. Päämatkani on puolimaraton, jossa ennätys parin vuoden takaa on 1.13.25, Ranta-aho kertoi.

– Kalevan kisoissa juoksin kympin 2017 ja 2018 ja ennätys on 32.29, mutta takareisi on vaivannut vuoden verran ja se on pakottanut keventämään harjoittelua. Mutta jos jalan saa kuntoon, niin noita ennätyksiä on tavoitteena parantaa. Myöhemmin ehkä siirryn sitten maratonille, mutta tässä iässä ei ole vielä kiire pidentää matkaa, 26-vuotias juoksija taustoitti.

Naisista nopein oli Leppävaaran Sisun Malena Lahtimies (31.04) ja toisena maaliin tuli N60-ykkönen Oulun NMKY:n Sisko Hiltunen (33.11).

– Edustan nuoruuden seuraani, mutta olen asunut Hämeenlinnassa vuodesta 2010. Olen juossut aiemminkin Ahveniston hölkässä, mutta välissä on ollut useita vuosia polvivaivojen ja nilkkaleikkauksen takia. Maaliskuussa aloitin uudelleen juoksemisen, Lahtimies kertoi.