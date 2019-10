Valmennuspäällikkö Pulkkinen lähtee HJS:stä RoPSiin – "Halusimme sellaisen, joka on tottunut haalarihommiin"

Hämeenlinnan Jalkapalloseuran valmennuspäällikkönä vuodesta 2017 toiminut Mika Pulkkinen jättää tehtävänsä. Pulkkinen on tehnyt sopimuksen toisen seuran kanssa ja aloittaa uudessa roolissaan joulukuun alussa.

Pulkkinen siirtyy Hämeen Sanomien tietojen mukaan Veikkausliiga-seura Rovaniemen Palloseuraan etsittyään uutta työpaikkaa jonkin aikaa. RoPS:n on tarkoitus kertoa uudesta valmennuspäälliköstä lähipäivinä, mutta lappilaisseuran toimitusjohtaja Risto Niva vahvistaa Hämeen Sanomille tämän olevan Pulkkinen.

– Meillä oli erilaisia vaihtoehtoja nimenomaan etelän suunnasta. Halusimme kokeneen ja koulutetun valmentajan. Tykkäsimme siitä, että Mikalla on koulutustaustaa Hollannista ja että hän on tehnyt ruohonjuuritasolla töitä, Niva avaa.

– Mietimme pitkään, haemmeko vanhaa liigaseuratekijää vai sellaista, joka on ollut enemmän kädet savessa. Meillä on jo osaamista esimerkiksi HJS:stä ja Ilveksestä, joten halusimme sellaisen, joka on tottunut haalarihommiin. Haluamme Mikan kanssa nousta Palloliiton laatuluokituksessa eliittitasolle.

Nivan mukaan Pulkkinen sparraa nuorten kilpajoukkueiden valmentajia ja auttaa myös edustusjoukkueen uutta päävalmentajaa Vesa Tauriaista .

– Taustalla siirrossa on myös se, että Vesa tuntee hänet. On tärkeää, että ihmiset pärjäävät keskenään. Mika osallistuu myös Veikkausliiga-arkeen ainakin tarkkailemalla nuoria pelaajiamme, Niva kertoo.

Pulkkinen sanoo etenevänsä uransa ehdoilla. Hän ei kerro tulevasta työstään muuta kuin että jalkapallovalmentaminen jatkuu, ja että hän kokee ottavansa askeleen eteenpäin.

– Jokaiselle valmentajalle tulee tilanteita, joissa pitää miettiä omaa uraansa. Sanotaan näin, että tämä siirtyminen tukee ajatuksiani omasta urastani ja kehittymisestäni, KTP:stä Hämeenlinnaan siirtynyt Pulkkinen toteaa.

Pulkkinen työskenteli HJS:ssä viimeisen päivänsä torstaina ja pitää tämän jälkeen kertyneet vuosilomansa.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan HJS:n seuraväen parissa vallitsi tyytymättömyyttä Pulkkisen toimintaan, mutta tätä ei toiminnanjohtaja Tommi Laitilan mukaan ajettu seurasta millään tavalla.

– Ei tässä sen kummempaa dramatiikkaa ole, kuin että hän on löytänyt uuden työpaikan ja haluaa tarttua siihen haasteeseen. Mika ilmoitti tiistaina löytäneensä uuden työn ja kävimme asiat läpi. Aika perus työpaikanvaihto, Laitila kertoo.

Muun muassa Hollannin Heerenveenissä aikoinaan uraa pelaajana luonut Pulkkinen kiinnitti HJS:ssä huomiota etenkin nuorten pelaajien taitotason kehittämiseen. Nimetön HJS-toimija kertoo hänen olleen ennen kaikkea ankara mutta ammattimainen harjoitusten pitäjä.

Omasta perinnöstään Pulkkinen puhuu varovaisesti.

– Seurassa oli tehty jo paljon hyvää suunnitelmallisesti. Tulin antamaan oman mausteeni ja tietyissä asioissa menimmekin eteenpäin. Jalkapallossa mikään asia ei tapahdu hetkessä. Hämeenlinnassa on potentiaalia ja täällä on hyvä pelata. Seura ja valmennus kehittyvät koko ajan, Pulkkinen pyörittelee. HäSa