Valon kaupunki näytti Kerhon paluumuuttajalle lentopallon pimeän puolen – "En halua ketään sellaiseen asemaan"

Lentopalloilija Daniela Öhman palaa Hämeenlinnan Lentopallokerhoon kahden vuoden seikkailun jälkeen. Tällä seikkailulla Ranskan pääsarjaan ja Pihtiputaalle Öhman koki naisten lentopallon pimeän puolen.

Unelmasiirto Suomen mestari HPK:sta Ranskan mestari Béziersiin toteutti vielä odotuksia, vaikka ensimmäinen ammattilaiskausi menikin paikoin kokemusta kerätessä. Öhman kertoo olleensa tyytyväinen muun muassa Mestarien liigan kokemuksiin.

Viime syyskausi uudessa seurassa Stade Français Paris Saint-Cloud’ssa muuttui painajaiseksi.

– Yleisellä tasolla viihdyin siellä vielä syksyllä, mutta se ei ollut hyvä ympäristö kehittyä. En halua laittaa vaikeuksia muiden piikkiin, syyt lähtööni olivat myös henkilökohtaisia. Se aika oli minulta jopa vähän selviytymistä. Yhteistyö valmentajien kanssa oli kuitenkin suurin syy, Öhman kertoo.

Öhman oli rotaatiopelaaja alemman keskikastin Saint-Cloud’ssakin, mutta rooli vain pieneni, kun tamperelaislähtöinen keskitorjuja huomautti epäkohdista. Pariisilaisseuraa valmensi pandemian takia keskeytyneellä kaudella serbipariskunta Nikola ja Lara Borcic, mutta Öhman ei halua yksilöidä ongelmia.

– Valmennus alkoi käyttää urheiluun kuulumatonta henkistä väkivaltaa saadakseen pelaajat pelaamaan. Heidän kanssaan tuli paljon erimielisyyksiä, ja voi olla, että senkään takia en päässyt pelaamaan, Öhman arvelee.

Pohjoismaiseen tasa-arvokäsitykseen kasvanut Öhman ei voinut hyväksyä valmentajien toimintakulttuuria. Nuoren lentopalloammattilaisen kuvauksen perusteella tässä oli paljon samaa kuin suomalaisen muodostelmaluistelun kohutapauksessa, eteläeurooppalaisella sovinismilla höystettynä.

– Luottamusta oli todella vaikea luoda valmennuksen kanssa. Heidän toimintansa oli sadistista ja he sanoivat suoraan, että haluavat itkettää pelaajia mahdollisimman paljon. Heidän mielestään oli paras keino kehittää pelaajia todella rankalla kielenkäytöllä. Oli myös sellaista naisten alistamista miesvalmentajilta, jota en kestä, Öhman kuvailee.

– Pelaajia alistettiin niin, ettei omaa mielipidettä saanut tuoda ollenkaan. Avasin suuni pari kertaa, mutta sekin oli heille liikaa. Olisi pitänyt alistua täysin, mutta en koe, että silloin voisi kehittyä, enkä halua ketään sellaiseen asemaan.

Öhmanille junailtiin siirto kotimaahan joulukuussa. Vuodenvaihteessa hän liittyi Mestaruusliigan kärkikamppailussa olleeseen LiigaPlokiin.

Alku uudessa suomalaisseurassa oli hyvä. Tammikuussa hän pelasi kolme peräkkäistä yli kymmenen pisteen ottelua liigan tyvipään joukkueita vastaan, ja oli kentällä voittamassa uransa toista Suomen cupia, seuran ensimmäistä.

Ilmapiiri kuitenkin rakoili myös Pihtiputaalla. Italialainen Alessandro Lodi sai väistyä päävalmentajan paikalta helmikuussa.

Öhman löysi runkosarjan lopulla paikkansa yhä useammin vaihtokulmasta.

– Syksy oli raskas ja se painoi varmasti edelleen keväällä. Ranskassa näki todella paljon vääriä käytäntöjä. Oli shokeeraavaa nähdä vähän samaa myös Pihtiputaalla. Alessandron pelillistä tietotaitoa taas ei monella valmentajalla ole, Öhman vertaa kokemuksiaan.

Öhman huomauttaa, että seurana LiigaPlokin toiminnassa ei ollut moittimista. Hämeenlinna on hänestä tuttu ja turvallinen vaihtoehto, ja luottoa Kerhon italialaisluotsiin Matteo Pentassugliaan löytyy vielä. Pentassuglia oli apuvalmentaja, kun Öhman viimeksi pelasi Hämeenlinnassa.

– Tässä maailmantilanteessa on hyvä jatkaa Suomessa. Hämeenlinnasta on hyviä kokemuksia. Seura on hyvä kokonaisuus ja sen ammattimaisuus on kansainvälisellä tasolla. Matteo on huikea tyyppi, jonka kanssa tulee varmasti toimeen. Lentopallollisesti hänellä on paljon annettavaa, Öhman perustelee paluupäätöstään.

23-vuotias Öhman on kuulunut naisten maajoukkueeseen vuodesta 2016, mutta EM-lopputurnausjoukkueeseen hän ei mahtunut. Hän ei silti ollut juuri pettynyt, kun joukkue valittiin.

– Olin jopa tyytyväinen, että sinne pääsivät ne pelaajat, jotka sillä hetkellä ansaitsivat. Tarvitsin taukoa siihen aikaan, kun lentopallo on ollut ympärivuotista 15–16-vuotiaasta asti. Olin vielä aika väsynyt, kun menin Pariisiin, ja se otti varmaan siksikin koville, Öhman toteaa.

– Maajoukkuekesän olisi voinut jättää kokonaan väliin, sillä motivaationikaan ei oikein tahtonut väsymyksen takia riittää.

Nyt taukoa on kaikilla lentopalloilijoilla, kun uuden maajoukkue- ja seurakauden alku on vielä pandemiaverhon takana. Öhman toivotti tauon tervetulleeksi, vaikka mieli olisi halunnut pudotuspelikentille.

– Isossa kuvassa monelle tekee hyvää tällainen lepohetki, jolla voi käsitellä asioita pidemmältä ajalta ja palautua fyysisesti.

Öhmanilla on tilaisuus palata Suomen kärkeen isossa roolissa perinteisessä menestysseurassa. Cupin ja liigan kultamitalien lisäksi Öhman kuittasi kaudella 2017–18 Hämeenlinnassa paikan liigan tähdistökentällisessä.

– Tarkoitus on palata vielä ulkomaille ja mietin sitä myös ensi kaudeksi. Henkisesti olen kasvanut näiden ulkomaanvuosien aikana, mutta pelisuoritus ei ole ollut parasta vähään aikaan. Haenkin nyt tasaista kautta ja paluuta omalle tasolle. Haluan antaa mahdollisimman paljon joukkueelle, Öhman lupaa.

Hämeenlinnaan näyttää kasaantuvan samantapainen joukkue kuin mainitulla mestaruuskaudella. Öhman muodosti tuolloin HPK:n keskitorjujaparin nyt hakkuriksi vaihtaneen Yasmine Madsenin kanssa. Tänä kevättalvena molemmat pelasivat LiigaPlokissa.