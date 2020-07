Valtteri Puustinen jatkaa Kerhon liigamiehistössä vuoteen 2022 saakka – Pisteitä hyvin nakuttanut hyökkääjä teki yhden kauden mittaisen sopimuksen

Hyökkääjä Valtteri Puustisen menoa nähdään jääkiekkoliigassa pelaavan HPK:n joukkueessa kauteen 2021–2022 saakka. 21-vuotias Puustinen on tehnyt yhden kauden mittaisen jatkosopimuksen Kerhon kanssa.

Puustinen oli tehokas viime kaudella. Hän iski 54 runkosarjan ottelussa mainiot pisteet 17+23=40. HPK:n pistepörssissä kuopiolaislähtöinen Puustinen oli toinen ja voitti maalipörssin.

Puustinen on KalPan kasvatti, joka tuli Kerhon B-junioreihin kaudella 2016–2017. Hämeenlinnan liigamiehistössä hänellä alkaa kolmas kausi.

176-senttinen ja 83-kiloinen Puustinen on 20-vuotiaiden maailmanmestari vuodelta 2019. Hän pelasi 17 nuorten maaottelua. Suomen A-maajoukkueessa mies on pelannut kolme ottelua.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola pitää laitahyökkääjää tärkeänä palana Kerhon tulevaisuutta.

– Valtteri on iso osa HPK:n tulevaisuutta. Hän on ottanut isoja kehitysaskeleita urheilijana ja pelaajana. Valtteri on osoittanut, että hän pystyy auttamaan joukkuetta voittamaan pelejä. Hyvä, että saimme jo tässä vaiheessa tehtyä seuraavan kauden sopimuksen, Toivola sanoo

Puustinen on asettunut hyvin Hämeenlinnaan ja haluaa jatkaa alkavan kauden jälkeenkin urakehitystään tutuissa ympyröissä.

– Hämeenlinnasta on tullut minulle uusi koti. Olen viihtynyt täällä todella hyvin ja olen tykännyt HPK:n tavasta toimia. Kerhon pelitapa sopii minulle todella hyvin ja uskon, että pystyn täällä vielä ottamaan sen seuraavan stepin omalla urallani, Puustinen suunnittelee.

Kerholla on alkavalle kaudelle kasassa 28 pelaajan rinki. Toivolan mukaan seura on edelleen aktiivinen pelaajamarkkinoilla.

– Haemme vielä sentteriä ja puolustajaa. Meillä ei kuitenkaan mikään kiire, mutta emme toisaalta jää tuleen makaamaankaan, jos sopivia miehiä löytyy, Toivola pyörittelee.