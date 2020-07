Veikkausliigassa kolmen kerroksen väkeä – Sarjan alku on ollut nousija Hakalle vaikea

Jalkapallon kotimaisen pääsarjan, Veikkausliigan, runkosarjaa on takana vasta vajaa kolmannes, mutta askelmerkit tulevalle loppukaudelle ovat jo yllättävänkin selvät. Liiga voidaan jakaa karkeasti kolmeen kerrokseen. Ylimmässä taistellaan mestaruudesta, alimmassa putoamisesta ja keskikerroksessa lähinnä katsojien mielenkiinnon pitämisestä yllä kauden loppuun asti.

Valkeakosken Hakan ensimmäinen kausi Veikkausliigassa sitten kauden 2012 on ollut vaikea. Joukkueen avausvoitto antaa yhä odotuttaa itseään ja vaikka kolmen tasapelin turvin putoamisviiva on vielä takana, niin jo nyt on helppo veikata koskilaisten kaudesta tulevan taistelu sarjapaikan säilyttämisen puolesta. Hakan materiaali yhdistettynä Teemu Tainion valmennukseen oli Ykkösestä nousuun riittävä, mutta nyt on kyyti kylmempää.

Sunnuntain tappio FC Interille sai Tainion vaatimaan joukkueeltaan suoraviivaisempaa pelaamista Ykkösestä tutun pallonhallinnan sijaan. Tarkoittaako tämä kaaripalloja Eero Markkasen päähän, jää nähtäväksi. Keskikentän Medon pitäisi joka tapauksessa olla Hakan pelaamisessa isommassa roolissa, pelkkä pitkän roiskiminen Veikkausliigassa on yhtä kuin menolippu takaisin Ykköseen.

Hakan kanssa putoamista vastaan taistelevat tällä kaudella TPS sekä RoPS. Jonatan Johanssonin valmentajakseen palkannut turkulaisjoukkue on viiden pelin jälkeen nollalla pisteellä ja kahdeksalla miinusmaalilla juuri nyt liipaisimella, mutta vaatimustason nousu seurassa voi konkretisoitua jatkossa myös pisteinä sarjataulukossa.

Mestaruuden ja mitalien kohtalon tulevat ratkaisemaan HJK, KuPS sekä FC Inter. HJK:n melkeinpä naurettavan laajan ja laadukkaan pelaajamateriaalin perusteella olisi helppo veikata pokaalin paluuta Töölöön. Uransa parhaita vuosia pelaavan Valtteri Morenin siirto Klubiin vahvisti joukkuetta entisestään, mutta kuten kauden avaustappio kaksi viikkoa sitten FC Interille osoitti, myös vastus on tällä kaudella kova.

KuPS pelasi Tampereella surkeimman pelinsä vuosikausiin, kun se pari kierrosta sitten pahoinpiteli Ilveksen kanssa jalkapalloa pelaamalla maalittoman tasapelin. Yhtä lipsahdusta lukuun ottamatta hallitseva mestari on kuitenkin ollut vakuuttava, kovaa prässäävä ja nopeasti tilanteita vaihtava joukkue. Lähiviikot tarjoavat joukkueelle melkoisen haasteen ja katsojille aikamoista herkkua, kun kolmeen seuraavaan kierrokseen kuopiolaiset kohtaavat HJK:n kahdesti.

FC Interin vuosi?

Olisiko tämä vuosi viimein FC Interin? Viime kauden hopeajoukkueen tähän mennessä ainoa Suomen mestaruus täyttää syksyllä 12 vuotta ja kaudesta toiseen paineet ja odotukset Aurajoen sinimustalla puolella ovat kovat. Hakaa vastaan sunnuntaina joukkue oli parhaimmillaan jo erittäin hyvä ja 19-vuotiaissa Elias Mastokankaassa sekä Noah Nurmessa José Riveirolla on käsissään kaksi suomalaisen jalkapalloilun suurlupausta. Kolmen topparin linja on erittäin tiivis ja hyvin toisensa tunteva, jonka lisäksi hyökkäyspäässä löytyy tulivoimaa ja taitoa aina mestaruuteen vaadittavaan tasoon asti.

Keskikastiin itsensä valmentajavaihdosten, Stadin derbyjen ja uusien valmentajavaihdosten jälkeen pelaavat FC Honka, Ilves, HIFK, FC Lahti, SJK sekä IFK Mariehamn. HäSa