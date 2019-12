Venäjä ei saa osallistua olympialaisiin eikä muihin urheilun arvokilpailuihin neljään vuoteen. Maailman antidopingtoimisto Wada päätti asiasta maanantain kokouksessaan.

Tapaus liittyy Venäjän valtiojohtoiseen dopingohjelmaan, jonka vuoksi maan urheilijat olivat sivussa jo muun muassa Rion kesä- ja Pyeongchangin talviolympialaisista. Puhtaiksi todistetut venäläisurheilijat saivat kuitenkin osallistua ilman kansallistunnuksia.

Dopingohjelmaa on tutkittu vuosien ajan, eivätkä venäläisten toimenpiteet dopingongelman kitkemiseksi vakuuttaneet Wadaa.

Uusi neljän vuoden panna pitää Venäjän maana sivussa esimerkiksi vuoden 2020 Tokion kesäolympialaisista ja 2022 Pekingin talviolympialaisista. Puhtaaksi todetut venäläiset voivat Wadan päätöksen mukaan kilpailla Tokiossa, mutta eivät saa käyttää kansallistuksiaan.

– Koko suositusluettelo on hyväksytty yksimielisesti, Wadan edustaja James Fitzgerald kommentoi Sveitsin Lausannessa pidetyn kokouksen jälkeen uutistoimisto AFP:lle.

Testitiedoissa epäselvyyksiä

Wada kertoi marraskuun lopussa, että Moskovan antidopinglaboratoriosta alkuvuodesta 2019 pitkän vääntämisen jälkeen luovutetut testitiedot eivät olleet kattavat eivätkä alkuperäiset. Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu. Osa poistoista on tehty 2016 tai 2017, mutta merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019.

Lisäksi viime metreillä testitiedostoon on lisätty väärennettyjä todisteita, joiden tarkoitus on ollut esittää, että Venäjän dopingjärjestelmän paljastanut entinen antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov olisi väärentänyt testitietoja voidakseen kiristää rahaa urheilijoilta.

Wadan mukaan testitiedoista on poistettu aineistoa, joka todistaa erään laboratoriotyöntekijän olleen osallisena dopingin peittämisessä. Kyseinen laboratoriotyöntekijä on tällä hetkellä Venäjän todistaja useissa tapauksissa.

– Tämä on äärimmäisen vakava osoitus siitä, että vaatimusta aitojen Moskovan testitietojen luovuttamisesta on jätetty noudattamatta, ja se sisältää useita raskauttavia tekijöitä, Venäjää tutkinut Wadan komitea arvioi.

KOK korosti taas syyttömien suojaamista

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach vahvisti viime viikolla, että Wadan hallituksen päätös sitoo KOK:ta, mutta viikonvaihteessa Lausannessa kokoontunut KOK:n ”Olympic Summit” -huippukokous antoi vihjeen KOK:n linjasta. KOK ilmoitti, että syylliset saavat rangaistuksensa – mutta syyttömien venäläisurheilijoiden uutta sukupolvea suojataan epäilyksiltä.

Syyttömien suojeleminen on Bachille sydämen asia, sillä hän itse menetti mahdollisuuden puolustaa Montrealissa 1976 voittamaansa miekkailun olympiakultaa, kun Länsi-Saksa boikotoi Moskovan 1980 olympialaisia.

Periaate on kuitenkin osaltaan johtanut KOK:n horjuvaan linjaan Venäjän dopingskandaalin käsittelyssä – ja siihen, että ”syyttömät” tarkoittaa puhtaita venäläisurheilijoita pikemmin kuin muiden maiden puhtaita olympiaurheilijoita, joiden suojelemisen doupatuilta kilpailijoilta pitäisi myös olla antidopingjärjestelmän tavoitteena.

Ennen Rion 2016 olympialaisia KOK linjasi, että vaikka Venäjä oli joukkueena suljettu, yksittäiset venäläisurheilijat saivat pyrkiä kisoihin. Heidän anomuksiaan käsitteli yksi ainoa kolmihenkinen KOK:n paneeli, joka yritti hirvittävässä kiireessä selvittää anomustulvaa. Paneeliin kuulunut Claudia Bokel on jälkikäteen myöntänyt, että kiireen takia Rion olympialaisiin pääsi venäläisiä ilman uskottavaa testaushistoriaa.

Ennen Pyeongchangin 2018 talviolympialaisia KOK joutui taas venäläisten kanssa kovaan kiireeseen oman toimintansa seurauksena. Wadan toimeksiannosta Venäjän dopingohjelmaa tutkinut Richard McLaren sai työnsä valmiiksi joulukuussa 2016, mutta KOK:n omat tutkimuskomiteat eivät tarttuneet asiaan ennen seuraavaa kesää. STT