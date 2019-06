Venlojen viestin voitto meni norjalaisseuralle

Ennakkosuosikit tekivät virheitä - Fredrikstad SK on uusi nimi Venla-voittajana.

Norjalainen Fredrikstad Skiklubbin Venlajoukkue pystyi välttelemään parhaiten virheet ja näin Venlojen viestin voittajaksi saatiin uusi seura, sillä Oslon eteläpuolelta tuleva Fredrikstad SK ei ole aiemmin Venlojen viestiä pystynyt voittamaan. Ankkuriosuudelle kärjessä lähteneeltä IFK Göteborgilta uupuu myös voitto, eikä se siihen pystynyt Kangasallakaan, vaan joutui tyytymään toiseen sijaan. Aloitusosuudella virheisiin sortunut Tampereen Pyrintö nousi lopulta kolmanneksi.

Maasto ja radat näyttivät suunnistajille heti vaativuutensa. Useat ennakkoon kärkijoukkueiksi nimetyt aloitusosuuden juoksijat tekivät suuria virheitä ja sama jatkui seuraavallakin osuudella. Viestistä kehkeytyi mielenkiintoinen ja tilanteet vaihtelivat.

Ensimmäisellä osuudella Halden SK:n Sabine Hauswirth pääsi toisilta karkuun jo neljän kilometrin kohdalla.

– En ymmärtänyt ollenkaan, että olisin kärjessä. Kun ketään ei näkynyt takanakaan, tarkistin jo kartasta, olenko käynyt edes kaikilla rasteilla, selitti Hauswirth hämmästystään 5,8 km osuutensa jälkeen.

Tampereen Pyrinnön ykkösjoukkueen Lotta Karhola sen sijaan oli vaihdossa pettynyt.

– Alussa tuntui liian raskaalta ja kartanluku jäi. Ykkösellä olin jo ihan paniikissa. En tiennyt yhtään missä olin. Juuri näin ei pitänyt mennä, Karhola murehti.

Hänen vaihtosijansa oli 78. liki kuusi minuuttia kärjen jälkeen. Tässä vaiheessa tuntui, että Pyrintö pelasi itsensä kärkitaistosta ulos. Fredrikstad SK:n vaihtosija oli 12. (+2.19).

Toisella osuudella (5,6 km) Halden sortui pahoihin virheisiin monen muun kärkijoukkueen tavoin. IFK Göteborgin Kirsi Nurmi nosti joukkueensa kärkeen ja Fredrikstad vaihtoi jo kolmantena (+1.43) Marie Olaussenin hienon suorituksen ansiosta. Tampereen Pyrintö aloitti vahvan nousun nuoren Simona Aebersoldin siivittämänä. Aebersold juoksi kovimman osuusajan, otti kärkeä kiinni yli kolme minuuttia ja vaihtoi kuudentena (+2.25).

– Helsingin maailmancupin kisojen jälkeen piti hiukan harjoitella tällä seudulla, jotta oppisi hitaamman maastotyypin salat, kertoi sveitsiläisvahvistus Aebersold valmistautumisestaan.

Kolmannelta osuudelta (7,2 km) IFK Göteborgin Elin Månsson ja Fredrikstadin kokenut maajoukkuesuunnistaja Marianne Andersen tulivat neljänkymmenen sekunnin erolla vaihtoon.

– Juoksin enimmäkseen yksin. Lopussa näin Göteborgin suunnistajan ja huomasin, että meinasin hermostua, kertoi Andersen suorituksestaan.

Pyrinnön Saila Kinni nosti sijoitusta kolmanneksi, vaikka ero kärkeen kasvoikin taas yli neljään minuuttiin. Hän kertoikin maalissa, ettei kyseessä ollut mikään nappisuoritus.

– Rastit löytyivät ihan hyvin, mutta väleillä tuli harhailtua väärillä urilla, hän kertoi vaihdon jälkeen.

Ankkuriosuudella (7,8 km) ratkaisijaksi nousi Fredrikstadin Kamilla Olaussen , joka on hiljattain noussut kansainvälisen naissuunnistuksen kärkeen. Hän teki viime vuonna varsinaisen läpimurtonsa maailman kärkeen MM-kisoissa ja osoitti olevansa nousukunnossa viikon takaisissa maailmancupin kisoissa Vihdissä, missä sijoittui viidenneksi ja nousi takaa-ajossa sunnuntaina kolmanneksi.

– Olen saanut harjoitella viimeiset kaksi kautta terveenä ja nyt se alkaa tuottaa tulosta. Näin Göteborgin Sara Hagströmin kolmen kilometrin kohdalla. Teimme eri reitinvalinnan. Menin suoraan, enkä enää nähnyt häntä sen jälkeen, selitti Olaussen voitokasta suoristustaan. Pyrinnön Venla Harju piti joukkueensa kolmantena ja oli lähellä saavuttaa Göteborgin, mutta eroa toiseen sijaan jäi kaksikymmentä sekuntia. Pyrintöläiset olivat tulokseensa varsin tyytyväisiä, sillä huonon alun jälkeen lopputulos maistui mukavalta.

Voittajajoukkue oli viime vuonna Hollolan Jukolassa 22. Silloin joukkueessa ei vielä ollut Marianne Andersenia , joka on nostanut seuran astetta korkeammalle tasolle. Aloitusosuuden viejä Marianne Riddervold Kahrs on ollut seuran luottoavaaja, vaikkakin omista maajoukkueajoista on jo vierähtänyt kymmenkunta vuotta. Kahden lapsen äiti tulee yleensä heti kärjen jälkeen avausosuudelta vaihtoon.

Maasto erotteli joukkueet vaativuudellaan hyvin, mutta naiset juoksivat kuitenkin yllättävän kovaa. Kilometriajat olivat parhaimmillaan alle kuuden minuutin, mikä hämäläisessä maastossa on melkoista vauhtia. Ratamestarien asettama ihanneaika alitettiin noin viidellätoista minuutilla. Mielenkiintoinen osuusaika kellotettiin Lahden Suunnistajien ankkurille Minna Kaupille . Hän oli ankkuriosuuden neljänneksi nopein eikä jäänyt maailman kärkinaiselle Tove Alexanderssonille kuin vajaat puolitoista minuuttia.