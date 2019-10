Verottaja hakee Happeeta konkurssiin

Verottaja hakee salibandyseura Happeeta konkurssiin. Happee on jyväskyläläinen seura, joka on ollut Salibandyliigassa yksi menestyneimmistä joukkueista. Happeella on myös laaja junioritoiminta ja naisten joukkue. Verohallinto jätti konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeuteen maanantaina....

Verottaja hakee salibandyseura Happeeta konkurssiin. Happee on jyväskyläläinen seura, joka on ollut Salibandyliigassa yksi menestyneimmistä joukkueista. Happeella on myös laaja junioritoiminta ja naisten joukkue. Verohallinto jätti konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeuteen maanantaina. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan Happeella ei ole suurta verovelkaa eikä puutteita tietojen antamisessa. Käräjäoikeus pyytää konkurssihakemuksesta lausunnon ennen kuin se käsittelee sen. Jos verovelka maksetaan…