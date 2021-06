Verstappen juhli Red Bullin kotiradalla – Bottas piti Perezin takanaan

Red Bullin kotikisa tallin nimikkoradalla Itävallan Spielbergissä päättyi Red Bullin Max Verstappenin juhliin. MM-sarjan ykkönen johti kisaa paalupaikalta maaliin kaikki 71 kierrosta. Mercedeksen Lewis Hamilton joutui tyytymään kakkossijaan. Kuljettajien välinen ero MM-sarjassa on nyt 18 pistettä.Verstappen on vasta toinen kuljettaja, joka on voittanut Itävallassa kolmesti. Aiemmin tempussa oli onnistunut ranskalainen Alain Prost.Toinen Mercedes-kuljettaja Valtteri Bottas…