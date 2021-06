Videoskandaali, korona ja Deadpool – Venäjän järkälehyökkääjä Artjom Dzjuban elämässä sattuu ja tapahtuu

Venäjän ykköstähti on tottunut valokeilan loistoon kotimaassaan.

Suomen jalkapallomaajoukkueen puolustajat selvisivät kympin arvosanoin Tanskan hyökkääjien asettamasta EM-avaustestistä, mutta keskiviikkona Paulus Arajuurta ja kumppaneita odottaa uudenlainen haaste. Pietarissa Huuhkaja-puolustuksen on pidettävä pihdeissään Venäjän järkälemäinen kapteeni ja ykköshyökkääjä Artjom Dzjuba, joka pyrkii johtamaan joukkonsa jälleen arvokisamenestykseen.

Dzjuba, 32, on liki kaksimetrinen hyökkääjäjätti, joka nousi jalkapallomaailman tietoisuuteen viimeistään kolme vuotta sitten Venäjän MM-kotikisoissa. Pietarilaisen Zenitin kärkimies iski turnauksessa kolme maalia ja nousi Venäjällä jopa kansallissankarin asemaan, kun Venäjä eteni aina puolivälieriin asti.

Dzjuba on Venäjän ylivoimaisesti suosituin jalkapalloilija. Hyökkääjän omintakeinen persoona ihastuttaa suurta osaa kannattajista, mutta hänen kiistanalaiset kommenttinsa ja tekonsa ovat vuosien saatossa myös vihastuttaneet ja hämmentäneet.

Vuonna 2012 Moskovan Spartakia edustanut Dzjuba solvasi Spartakin silloisen päävalmentajan Unai Emeryn valmennustaitoja, ja espanjalainen sai vielä samana päivänä lähtöpassit joukkueesta.

Spartakin kannattajat puolestaan raivostuivat hyökkääjälle pahanpäiväisesti vuonna 2015, kun tämän seurasiirto Zenitiin varmistui.

Viime aikoina skandaalia ja juhlaa

Dzjuban viimeisin suurkohu näki päivänvalon viime vuoden lopulla, kun hän joutui häpäisyn kohteeksi. Venäjän ykköstähti jäi pois hetkellisesti maajoukkuepeleistä, kun internetissä lähti leviämään arkaluonteinen video, jossa Dzjuba masturboi sängyllä.

Venäjän päävalmentaja Stanislav Tshertshesov katsoi myrskyn keskellä, että hänen oli parempi jättää tähtensä ulos joukkueesta.

– Teen virheitä, kuten kaikki ihmiset. Arvostan ihmisiä, jotka ovat tukenani vaikeina aikoina. Tämä on minun polkuni, eikä se ole helppo. Toivon, että voin olla hyvä ihminen, Dzjuba kommentoi marraskuussa kohua Instagram-videollaan.

Tämän vuoden puolella hyökkääjä on noussut jälleen loistoonsa sairastamastaan koronaviruksesta huolimatta. Zenitissä Dzjuba tykitti viime kaudella 20 maalia ja esiintyi joukkueen mestaruusjuhlissa sarjakuvahahmo Deadpoolina, joka tunnetaan rääväsuisista kommenteistaan.

– Deadpoolissa parasta on hänen parantumiskykynsä, joten hän on kuin minä, Dzjuba julisti juhlahumussa.

Hurjassa maalitahdissa

Nyt Venäjän ja Dzjuban yhteiset näkymät ovat huomattavasti himmeämmät kuin kolme vuotta sitten MM-näyttämöllä. Viime aikoina kehnosti pelannut joukkue aloitti EM-rupeamansa lauantaina ankeasti, kun Belgia eteni lähes leikitellen 3–0-voittoon.

Itänaapuri tarvitsee Suomea vastaan mieluiten voiton, jos se haluaa edetä turnauksessa jatkoon.

Samalla Dzjuba jahtaa paikkaa Venäjän kaikkien aikojen maalintekijänä, sillä hän on enää maalin päässä Aleksandr Kerzhakovin pitämästä kärkipaikasta. Maajoukkuepaidassa kolossihyökkääjä on pelannut yli puolen maalin ottelukohtaisella keskiarvolla: osumia on syntynyt 53 ottelussa komeat 29.