Viekö e-urheilu loputkin rahat? – "E-urheilu kasvaa varmasti – olennaisempi kysymys on, että kuinka paljon ja kuinka nopeasti"

Korona on ajanut suomalaisen huippu-urheilun talouskriisiin, mutta e-urheilussa tilanne on toinen. Se jatkanee kasvuaan pandemiasta huolimatta – ja aikoo kerätä tulevaisuudessa liike-elämän euroista yhä isomman osan omiin taskuihinsa.

Kotimaisen huippu-urheilun tilanne on taloudellisesti tukala.

Tulot pääsylipuista ja ravintolamyynnistä ovat tällä hetkellä nollissa. Kun urheilusarjat kesän mittaan käynnistyvät, tilanne saattaa hieman helpottua. Tuloissa on silti tiedossa jyrkkä pudotus ainakin niin kauan kuin hallituksen määräämät yleisörajoitukset ovat voimassa.

Kaiken tämän päälle seurojen taloutta uhkaa sponsoritulojen romahtaminen.

Suomen urheilusponsorimarkkinan arvo oli viime vuonna sponsoroinnin suunnitteluun ja mittaamiseen erikoistuneen Sponsor Insight -tutkimusyrityksen mukaan 162 miljoonaa euroa. Yhtiön tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen arvioi, että urheilun sponsorointimarkkina sukeltaa tänä vuonna 20–30 prosenttia.

Ne ovat sellaisia lukemia, ettei paluuta entiseen ole tiedossa. Suomalaisella urheilulla on edessä taloudellisesti niukat ajat.

Ellei sitten ole kyse e-urheilusta.

– E-urheilussa sponsoroinnin kato on huomattavasti pienempi kuin muussa urheilussa jo siitäkin syystä, että toiminta on voinut jatkua, vaikka tapahtumissa ei voi kokoontua.

– Väliaikaista harmia tilanne tuo toki e-urheilullekin, mutta isommassa kuvassa yritysten e-urheilun sponsorointi kasvaa voimakkaasti myös Suomessa, Virkkunen kertoo.

Urheilukenttä onkin jakautunut kahtia: perinteisen urheilun puolelle pyritään selviämään hengissä taloudellisesta kurimuksesta, kun taas e-urheilun puolella puhutaan kasvusta.

E-urheilun marssista suomalaisille urheilu- ja liikuntakentille on puhuttu jo vuosia, eikä syyttä. Perinteinen urheilu ja e-urheilu ovat monessa mielessä kilpailijoita keskenään. Ne kamppailevat harrastajista ja ihmisten vapaa-ajasta, mutta myös liike-elämän huomiosta eli rahasta.

Sen myöntää myös kilpapelaamisen liigoja ja livetapahtumia useissa eri peleissä järjestävä Finnish Esports Leaguen toimitusjohtaja Jussi Halme.

– Koronatilanteessa ei ole ainuttakaan voittajaa, mutta onhan se totta, että e-urheilulla on nyt hyvä mahdollisuus parantaa taloudellista asemaansa. Kun muut lajit ovat tauolla tai katsomot tyhjinä, niin näkyvyyttä on tarjolla paljon enemmän.

Tilaa kasvulle suomalaisessa e-urheilussa riittää.

Maailmalla miljardibisnekseksi kehittynyt e-urheilu on Suomessa vielä nappikauppaa perinteiseen urheiluun verrattuna. Halmeen mukaan yritykset eivät ole löytäneet e-urheilua Suomessa samassa mittakaavassa kuin maailmalla.

– Arvioisin, että e-urheilun osuus koko Suomen urheilusponsorointipotista on muutaman miljoonan. Mutta kasvu on viime vuosina ollut kovaa, eikä romahdusta tule koronankaan takia. Uskon, että alan markkina kasvaa näin korona-aikaankin, Halme näkee.

E-urheilu näyttääkin olevan lähes immuuni koronan väristyksille.

Se on ihmisten viihdenälän tyydyttämisessä tällä hetkellä paraatipaikalla. Pandemia on toki perunut e-urheilussakin turnauksia tai siirtänyt ne online-muodossa pelattaviksi, mutta kisatoiminta on kuitenkin jatkunut.

Maailmalla on uutisoitu tapauksista, jossa brändit ovat vaihtaneet perinteisen urheilun sponsoroinnin e-urheiluun. Tavallisesti autoalan yritykset ovat olleet suuria mainostajia perinteisissä urheilutapahtumissa, mutta nyt esimerkiksi BMW, Subaru ja Nissan ovat koronakevään keskellä tiedottaneet suurista satsauksistaan e-urheiluun.

Suomalaisessa e-urheilussa tilanne ei ole Halmeen tietojen mukaan yhtä auvoisa, vaikka toiminta onkin taloudellisesti vakaalla pohjalla.

– Katsojamäärät ovat kasvaneet meidän lähetyksistämme noin 20 prosenttia, mutta kumppanuussopimuksissamme tämä ei ole näkynyt. Yrityksissä ollaan selkeästi varovaisia uusien markkinointi-investointien kanssa, emmekä ainakaan me ole koronan aikana solmineet uusia kumppanuuksia, Halme kertoo.

– Toisaalta taas sopimuksia ei ole päätettykään, joten tilanteemme on siinä mielessä hyvä. Toiveissa on, että lajin kasvanut näkyvyys realisoituu uusina kumppanuuksina loppuvuoden aikana.

Yritysten e-urheiluun sijoittamat eurot ovat usein pois perinteiseltä urheilulta, ja toisinpäin.

Halme kuitenkin muistuttaa, ettei tilannetta saa tarkastella liian mustavalkoisesti. Moni yritys näkee e-urheilun väylänä sellaisiin kohderyhmiin, joiden kanssa he eivät muuten pääse kontaktiin.

Eli lapsiin ja nuoriin aikuisiin.

– E-urheilulla on erittäin hyvä mahdollisuus saada kumppanuuksia toimijoilta, jotka tulevat perinteisen urheilusponsoroinnin ulkopuolelta.

Yksi tällainen toimija on Pohjoismaiden suurin pizzaravintolaketju Kotipizza, joka on ollut kotimaisen e-urheilun kumppani viime vuoden alusta alkaen. Yhtiö ei tee samassa mittakaavassa ja jatkuvana toimintana yhteistyötä perinteisen urheilun kanssa.

Miksi Kotipizza on valinnut e-urheilun?

– E-urheilu on kiinnostava, kattava ja uutuusarvon sisältävä sektori, jossa on pidemmälle jänteelle ammennettavaa ja jaettavaa sisältöä. Ehkä suurin vahvuus on se, että e-urheilu edustaa lajina tulevaisuutta. E-urheilun mielikuva rakentaa myös Kotipizza-brändiä modernina toimijana, kertoo Kotipizzan markkinointijohtaja Rainer Lindqvist.

Yhtiössä on oltu erittäin tyytyväisiä kumppanuuden tuloksiin, vaikka yhteistä matkaa on takana vasta reilu vuosi. Lindqvist vakuuttaa – koronatilanteesta huolimatta – yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.

– E-urheilu on murtautunut jo seuratuimpien lajien joukkoon, ja harrastajamäärät ovat koko ajan kasvussa, hän muistuttaa.

Mitkään merkit eivät viittaa siihen, että kilpapelaaminen vähenisi tulevaisuudessa tai lajin taloudellinen mahti ei kasvaisi. Sponsor Insightin vuonna 2019 julkaistun selvityksen mukaan elektroninen urheilu on jo nyt 18–29-vuotiaiden suomalaisten miesten keskuudessa kiinnostavin laji.

Finnish Esports Leaguen toimitusjohtajan Jussi Halmeen mukaan se on kuitenkin vasta alkua. Vuosien vieriessä lajin suosio kattaa myös vanhemmat ikäryhmät.

– E-urheilun markkina on yhä todella pieni verrattuna perinteiseen urheiluun. Kovaakin kasvua on luvassa vielä tulevina vuosina, eikä huippu ole vielä lähelläkään. E-urheilu kasvaa varmasti – olennaisempi kysymys on, että kuinka paljon ja kuinka nopeasti.

Perinteiselle urheilulle se tarkoittaa yhtä asiaa: sen pitää sopeutua muuttuvaan maailmaan jatkossa entistä paremmin. Korona tuskin on tullut jäädäkseen, mutta e-urheilu on.