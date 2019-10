Viimeistely vaikeaa HPK:n naisilla – Sarjakakkoseksi noussut Kärpät käytti paikkansa ja otti toisen niukan voiton keskinäisistä peleistä

HPK-kiekkonaiset hallitsivat kotiotteluaan Oulun Kärppiä vastaan, mutta kun viimeistely ei toiminut, vieraat veivät sarjapisteet Metritiski-areenasta maalein 0–2 (0–0, 0–0, 0–2). Voitollaan Kärpät nousi sarjakakkoseksi.

– Hyvää tekemistä meiltä kovaa joukkuetta vastaan, mutta maalit jäivät puuttumaan. Vastustajan maalivahti oli hyvä, mutta osittain myös hätäiltiin paikoissamme. Kyllä noista paikoista olisi pitänyt tehdä, harmitteli HPK-kiekkonaisten päävalmentaja Katja Pasanen .

Joukkueiden ensimmäisessä kohtaamisessa Oulussa kaksi viikkoa sitten Kärpät oli noussut kolmannessa erässä tasoihin ja lopulta jatkoaikavoittoon.

Tällä kertaa kaksi ja puoli erää mentiin maaleitta. Maalivahdit olivat molemmissa päissä hyvässä vedossa. Salla Sivula otti 22 torjuntaa ja Kärppien parhaana palkittu Johanna Oksman 27 torjuntaa.

Avauserässä molemmat saivat yhden ylivoiman ja toisessa erässä HPK-kiekkonaiset pääsi toistamiseen yrittämään ylivoimalla maalia, mutta tällä kertaa kotijoukkueen ylivoimapeli ei toiminut.

Päätöserän alkuun Kärpät sai mahdollisuutensa kahden pelaajan ylivoimalla, mutta Sivulan johdolla alivoimat hoidettiin. Parhaana palkittu puolusta Heli Allinen urakoi pelissä kaksi vaihtoa kolmesta kotijoukkueen pelattua viidellä puolustajalla.

HPK sai uudelleen otetta peliin, kunnes uusi jäähy katkaisi hyvän otteen. Kärppien ylivoima ei tuonut tulosta, mutta heti jäähyn jälkeen Suvi Käyhkön rystyveto yllätti Sivulan ajassa 51.04.

– Jouduttiin pelaamaan erikoistilannetta paljon ja ote kääntyi Kärpille. Heli pelasi isot minuutit ja hoiti hyvin roolinsa. Viimeiseen erään tiivistimme kahteen kenttään ja yritettiin sitä kautta hoitaa peli meille, Pasanen kertoi.

Noronen lähellä ennätystä

Kotijoukkueen vahva ote jatkui ja tasoitusta haettiin hanakasti. Ajassa 56.12 valmennus otti aikalisän ja maalivahdin pois. Parin minuutin hyvä pyöritys päättyi Kiia Nousiaisen viimeistelemään 0–2-osumaan tyhjään maaliin.

HPK:sta Riikka Noronen on edelleen yhden tehopisteen päässä SM-sarjan kaikkien aikojen eniten pisteitä tehneestä Linda Välimäestä . 36-vuotias Noronen aloitti SM-sarjapelit jo 12-vuotiaana Jyväskylässä ja menossa on 25:s pääsarjakausi, joilla on syntynyt huimat 701 tehopistettä.

Uusi mahdollisuus ennätykseen on heti sunnuntaina Helsingissä HIFK:ta vastaan, joka lauantain voitollaan nousi HPK-kiekkonaisten edelle kuudenneksi pisteen erolla.

Yhdeksästä ottelustaan HPK on hävinnyt viisi, joista neljä yhdellä maalilla. Kokoonpanosta on puuttunut pelaajia.