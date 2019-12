Ville Lastikka säkenöi myös Classicissa – "Maisemanvaihto ja toimintakulttuurin muutos ovat tehneet hyvää"

Maajoukkuepelaajan tehot eivät ole hiipuneet, vaikka Classicissa on myös tehokas ykköskenttä.

Ville Lastikka siirtyi viime kauden päätteeksi Steelers Hämeenlinnasta salibandyliigan hallitsevan mestarin tamperelaisen Classicin riveihin.

Kaudella 2016–2017 Lastikka voitti Sveitsin mestaruuden Wiler-Ersigenin riveissä ja oli pudotuspelien pistepörssin ykkönen.

Kaudet 2017–2019 hän pelasi Steelersissä ja runkosarjassa tehot olivat 34+14 (26 ottelua) ja 29+8 (22 ottelua).

Muutto Tampereelle ei ole vähentänyt maajoukkuehyökkääjän tehoja, vaikka Classicilla on kovilla tehoilla ottelusta toiseen pelaava ykkösketjukin.

– Kun pelaa huippuorganisaatiossa, ei ole niin väliä, missä ketjussa pelaa, kun ympärillä on joka tapauksessa hyviä pelaajia. Classicissa ollaan pallolla enemmän kuin Steelersissä, jossa jouduttiin paljon enemmän karvaamaan, ja se helpottaa pisteiden tekoa, 23-vuotias Lastikka tuumaa.

– Maisemanvaihto ja toimintakulttuurin muutos ovat tehneet hyvää, olo Tampereella on tuntunut hyvältä.

Lastikka pelaa Classicin kakkosketjussa ja pisteitä on kertynyt tasaiseen tahtiin. Hän on liigan pistepörssin neljäntenä (26+14) edellään vain oman seuran ykköskentän Sami Johansson (40+12) ja Eemeli Salin (21+20) sekä Nokian KrP:n Joona Rantala (27+14).

Tilastoista nousee esille, että Lastikan tehot ovat selkeästi kovemmat kuin ketjukaverien Oskari Heikkilän (7+11) ja Jussi Pihan (7+10). Viisikon ovat täydentäneet puolustajat Mikko Leikkanen (2+3) ja Juha Kivilehto (1+6).

Viiden viimeisimmän pelin tehot Lastikalla ovat olleet 10+7.

– Pallo on vallan väline ja kun halua tehdä ratkaisuja löytyy ja vaatii itseltään tehoja, niin pisteitäkin on tullut. Se lisää itseluottamusta ja tuo suoritusvarmuutta, Lastikka pohtii.

– Osaltaan on helpottanut myös se, että olemme kesästä alkaen harjoitelleet samalla viisikolla ja ketjumme on pelannut koko ajan samassa koostumuksessa. Olemme pystyneet sopimaan juttuja ja kehittämään peliä ja samalla yhteinen ymmärrys pelistä on syntynyt.

Lastikka on saanut vastuuta myös ylivoimalla. Alkukaudesta Classic pelasi ylivoimaa ketjuittain, mutta siirtyi sitten kahteen varsinaiseen ylivoimaketjuun.

– Ei ylivoimamme vielä valmista ole, eikä sitä oikeastaan ole treeneissä edes juurikaan harjoiteltu. Viidellä viittä vastaan tehdään pääosa maaleista ja viisikkopeliä olemme hioneet kuntoon, Lastikka kertoo.

Myös paikka A-maajoukkueessa on vakiintunut. Lastikka oli mukana jo vuoden 2018 MM-kultajoukkueessa ja kuului avainpelaajiin.

– Selkeä tavoite on saada paikka MM-kotikisoihin ensi vuoden joulukuussa. Seurajoukkueessa pitää tehdä hommia niin, että saa annettua näytöt ja tulee valituksi, Lastikka linjaa.