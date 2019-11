Ville Leino on saanut lisää väriä luistimiinsa – Entinen kerholainen hyppää pitkästä aikaa kaukaloon Hämeenlinnassa

HPK:ssa kaksi kautta vuosina 2005–2007 pelannut ja liigamestaruutta juhlinut Ville Leino odottaa innolla lauantain alumniottelua Pohjantähti-areenassa. Leino, 36, pelaa ottelussa Hilpas Sulinin valmentamassa Kerhossa.

Miehen selässä nähdään tuttu numero 89, mutta jalassa on tällä kertaa mustavalkoiset luistimet. HPK-kausinaan mies tuli tunnetuksi kiitäessään välillä täysin valkoisilla luistimilla.

– Tosi kiva on tulla otteluun. En ole vuosien varrella ihan kauheasti Hämeenlinnassa käynyt saati sitten pelannut. Varmasti reilu kymmenen vuotta sitten olin viimeksi jäällä Hämeenlinnassa.

– Kyllähän tämäntyyppisiin tapahtumiin yrittää aina päästä. Hyvä asia on aina lähellä sydäntä, ja minulla on vanhat vahvat siteet Hämeenlinnaan, eli tulee sellainen pieni nostalgiatrippi, Leino nauraa.

Leino ennätti tahkota menestyksekkään uran kiekkokaukaloissa. Kahden HPK-kauden jälkeen hän urakoi huippukauden Jokereissa, jonka jälkeen kutsui NHL. Leino edusti kuuden kauden mittaisella NHL-urallaan Detroit Red Wingsiä, Philadelphia Flyersia ja Buffalo Sabresia. Keväällä 2010 Leino teki pudotuspeleissä 19 otteluun 21 tehopistettä, ja Flyers eteni Stanley Cupin finaaleihin, kärsien kuitenkin tappion Chicago Blackhawksille. Leino päätti uransa vuonna 2017 Ruotsin Elitserienin Växjö Lakersissa.

Leino on käynyt harvoin jäällä suransa loppumisen jälkeen. Hyväntekeväisyysottelut eivät ole kuitenkaan täysin vieraita Leinolle, sillä hän on pelannut muun muassa Pietarinkadun Oilersin tapahtumissa.

– Vedän luistimet jalkaani oikeastaan vain näissä hyväntekeväisyysotteluissa. Alkuvuodesta on taas tulossa pari tällaista tapahtumaa. Nämä ovat kivoja tapahtumia, ja on mukava aina nähdä vanhoja pelikaverita, Leino sanoo.

Uransa jälkeen Leino on menestynyt muotialalla ja hänellä on oma vaatemallisto Billebeino. HPK:n kanssa hänellä ei ole kuitenkaan vireillä yhteisiä fanituotehankkeita.

– On vähän vaikeaa yhteen seuraan kulminoitua, eli se on tuollaisissa asioissa isoin haaste. Aina on ideoita kaikenlaisiin juttuihin, mutta pitää sitten miettiä mikä on järkevää tehdä, sillä emme ole yhden seuran brändi, Leino korostaa.

Alumnien ottelu HPK–Kerho pelataan Pohjantähti-areenassa lauantaina kello 16 alkaen. Pelin jälkeen Kerho-ravintolassa järjestetään pelipaitojen huutokauppa, jossa on muutamia keräilyharvinaisuuksiakin. HäSa

Kirjoittaja on Kaurialan koulun 9. luokkalainen ja salibandyseura Steelersin C-junioreiden pelaaja, joka on tet-harjoittelussa Hämeen Sanomissa.