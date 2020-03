Virus teki satojentuhansien loven HPK:llekin – "Joukkue oli yksi viime kausien satsatuimmista"

HPK Liiga oy oli matkalla kohti toista peräkkäistä liikevoitollista vuotta seuran 90-vuotisjuhlakaudella. Sitten koronaviruspandemia iski Suomeen ja pysäytti pelit.

Tällä hetkellä HPK:ssa pohditaan kuumeisesti ratkaisuja talouden sopeuttamiseksi. Huhtikuussa on odotettavissa aavistuksen tappiollinen tilinpäätös. Jääkiekon liigaseura oli käytännössä budjetoinut itselleen arvokkaan, yli 5 000 katsojan runkosarjan päätöskotipelin Ilvestä vastaan sekä ainakin yhden pudotuspeliottelun.

Näiden peruminen, tai oikeammin jo yleisökielto, juuri otteluiden kynnyksellä teki kuitenkin satojentuhansien eurojen loven oranssiin kukkaroon, kertoo HPK Liigan toimitusjohtaja Antti Toivanen.

– Kun sarjaohjelma saadaan, nähdään jo varhain tuottoisimmat ottelut. Kauden viimeinen ottelu on aina yksi niistä. Se on iso menetys, ja loppukaudesta kaavailimme myös pudotuspelejä. Niissä olisi myös ollut yli 100 000 euron tuotot per ottelu, Toivanen selvittää.

Joukkuetta paranneltiin pudotuspeleihin 100 000 eurolla

HPK lähti tällä kaudella tavoittelemaan rohkeasti sekä urheilullista että taloudellista menestystä. Pelaajabudjetti oli kauden alussa samaa luokkaa kuin viime kaudella, 1,75 miljoonaa euroa, mutta kasvoi kauden edetessä noin 100 000 eurolla.

Tämä lisäys koostui puolustajien Santeri Lukan ja Ossi Ikosen sekä hyökkääjä Rob Bordsonin hankkimisesta Niclas Luceniuksen sopimuksen purku huomioiden.

Kyseessä oli tietoinen riski, joka käytännössä nyt aiheuttaa tappiolle jäämisen, mutta olisi tuottanut voittoa jo Ilves-ottelun pelaamisella täydelle Pohjantähti-areenalle.

Toivanen uskoo, että ainakin yrityksenä HPK on putoamassa jaloilleen. Myyntivuosi oli Toivasen mukaan vahva, mikä kiteytyy yleisömääriin.

Kotipelien yleisökeskiarvo 3 930 sivuaa HPK:n runkosarjaennätystä. Se olisi luonnollisesti parantunut viime lauantaina. HPK oli tehnyt myös playoff-kausikorttiennätyksensä, mutta näitä ei ehditty edes laskuttaa.

– Olemme monella kulurivillä yli budjetoitujen tasojen. Joukkue oli yksi viime kausien satsatuimmista. Se kirpaisee vähän. Tämä myyntivuosi antaa meille vähän selkänojaa, ettei meidän tarvitse tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Yleisökeskiarvon lisäksi yritys- ja kumppanimyynti on ollut hyvällä tasolla, Toivanen kertoo.

– Kokonaistaloustilanteemme oli hyvässä etunojassa ennen tätä tapahtumaa. Myynti olisi tietysti kiihtynyt pudotuspelejä kohden oheistuotteista kumppanimyyntiin. Se tekee nyt lovea liikevaihtoon.

TV-tulon pidättäminen ei vaarantaisi HPK:ta

HPK:lle saattaa aiheutua tappiota myös Telian tv-sopimuksen tulonjaosta kevään osalta. Liigan lähetysoikeuksista joka seuralle noin 1,5 miljoonaa euroa kaudessa pulittava operaattori maksaa tätä korvausta jaksottain, eikä kevään arvokasta pudotuspelijaksoa ehditty pelata. Tällöinkin puhutaan sadoistatuhansista euroista per seura.

– Siitä (tv-rahan maksusta) käydään keskustelua Telian kanssa, mutta Liigan sopimus heidän kanssaan on niin pitkä (vuoteen 2024 asti), että yksi playoff-jakso on siitä aika pieni osa. Jos keskusteluista seuraa ratkaisuja, ne eivät ainakaan vaaranna HPK:n liiketoimintaa, Toivanen toppuuttelee.

Oma lukunsa on myös Pohjantähti-areenan ravintolaliiketoiminta, joka on niin ikään keskeytetty toistaiseksi.

Yhteensä HPK työllistää liigajoukkue mukaan lukien 55 henkilöä. Mahdolliset yt-neuvottelut ovat Toivasen mukaan vasta ensi viikon asialistalla. Liigaseuroista Pelicans, Lukko ja torstaina JYP ovat kertoneet aloittavansa yt-neuvottelut lomauttaakseen henkilöstöään.

– Ensi viikon hallituksen kokouksessa linjaamme ratkaisumme. Nyt ei ole päätöksiä yt-neuvotteluista tai lomautuksista, Toivanen sanoo.

– Teemme nyt laskentaa ja järkevää kulukarsintaa. Seuraavat viikot näyttävät, mitä se tarkoittaa, eli tarvitaanko järeämpiä toimia talouden tasapainottamiseen.

Mestaruuteen päättyneestä viime kaudesta HPK teki voittoa ennen veroja 443 868 euroa. Omaa pääomaa HPK:lla oli tilikauden päätteeksi 1,9 miljoonaa euroa ja velkoja noin 320 000 euroa.

HPK varautuu toistaiseksi normaaliin kauteen

Ensi kauden suunnittelua hidastaa epävarmuus pandemian aiheuttamien rajoitusten, kuten kokoontumiskiellon kestosta. Jos ne venyvät kesäkuulle, ne saattavat vaikuttaa yhä uuden joukkueen kokoontumiseen ja harjoitteluun.

– Tässä vaiheessa kukaan ei osaa vastata, milloin aloitamme harjoittelun, harjoitusottelut tai liigakauden. Ne näyttelevät ensi kautemme kannalta isoa roolia saamatta jääneiden myyntitulojen ja ylittyneen pelaajabudjetin lisäksi ja koskevat muitakin liigajoukkueita, Toivanen pohtii.

– Toistaiseksi teemme normaalia pohjatyötä sillä ajatuksella, että kausi alkaa syksyllä. Se tarkentuu onneksi seuraavina viikkoina. Joukkueella on nyt (yleissopimuksen mukainen) neljän viikon loma. Sen jälkeen meillä lienee jo enemmän tietoa.

HPK kertoi torstaina myös suunnittelevansa kauden perinteisen avaustapahtumansa uusiksi myöhempään ajankohtaan. ”Kick-off” peruuntui huhti–toukokuun vaihteesta siinä missä pudotuspelitkin. HäSa



Juttuun korjattu termi yleissopimus, ei työehtosopimus, 19.3. kello 18.54.